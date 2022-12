El trabajo defensivo de Messi no se discute, dice Pochettino

El ex entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, dijo que es absurdo debatir sobre el trabajo defensivo de Lionel Messi mientras el capitán de Argentina se prepara para liderar a su equipo en la final del Mundial contra Francia el domingo.

Messi es el máximo goleador y el máximo asistente de la Copa del Mundo, pero todavía se discute su papel sobre el terreno de juego en su intento de guiar a su equipo al ansiado tercer título mundial.

"Honestamente, creo que el debate sobre el trabajo defensivo de Messi es obsoleto, casi tonto. No se puede pretender que Maradona o Pelé -junto a Messi, los jugadores más importantes del fútbol- se enfocaran en intentar recuperar el balón, él no puede participar en eso, sólo necesita que otros corran por él" dijo a The Athletic el argentino Pochettino, que entrenó a Messi en el PSG.

"Cuando tienes a Messi, necesitas que los demás jugadores entiendan que tienen que recuperar el balón y dárselo para que él pueda mantener su energía y luego ser decisivo, como lo ha demostrado", agregó.

Pochettino también elogió al entrenador Lionel Scaloni por fomentar un sentimiento de unidad en torno a Messi.

"Eso es lo más importante de esta selección argentina y la razón por la que está en la final, los jugadores entienden perfectamente su papel. Cuando tienes a Messi en tu equipo debes correr para él", apuntó.

La Argentina de Messi estará en su sexta final del Mundial cuando se enfrente a Francia en busca de su primer título desde 1986.

Con información de Reuters