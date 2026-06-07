Pochettino satisfecho con la respuesta de EEUU pese a derrota ante Alemania

La ​selección de fútbol de Estados Unidos sufrió el sábado una derrota de 2-1 ‌ante Alemania en ‌el cierre de su preparación para el Mundial, pero el director técnico Mauricio Pochettino dijo estar impresionado por el carácter demostrado por su equipo.

En el partido disputado en el Soldier Field de Chicago, Kai Havertz ​remató de ⁠cabeza un tiro libre de Joshua Kimmich ‌para adelantar a Alemania, cuatro ⁠veces campeona del mundo, en ⁠el minuto dos, pero Estados Unidos, coanfitriona del Mundial, logró un impresionante empate gracias a ⁠Antonee Robinson a los 37 minutos.

Leroy ​Sané anotó en el minuto ‌57 para sellar la ‌victoria de Alemania.

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"En general, creo que fue ⁠una buena actuación. Estoy contento con el rendimiento de todos, jugamos contra uno de los equipos más importantes del mundo", ​dijo Pochettino ‌a los periodistas.

"Creo que debemos estar contentos con eso, competimos, (tuvimos) mala suerte, creo que fue un partido igualado. Fue un reto increíble para nosotros ⁠ver cómo reaccionamos, cómo demostramos carácter, cómo mostramos unidad, cómo empezamos a jugar bajo presión", agregó.

Estados Unidos debutará en el Grupo D contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, siete días después jugará contra Australia en Seattle, ‌y cerrará la primera fase ante Turquía el 25 de junio en Los Ángeles.

"En las últimas dos semanas les hemos exigido mucho a los jugadores, he visto cómo hemos sobrecargado ‌tanto a los jugadores como al equipo. Ahora (tenemos que) evaluar la carga y ser inteligentes ‌en la forma ⁠en que vamos a llegar al partido contra Paraguay, en las ​mejores condiciones, frescos y con energía", apuntó el técnico argentino.

Con información de Reuters