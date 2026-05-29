Que pasa si Boca gana pierde o empata con Universidad Católica en la Copa Libertadores

Este jueves, Boca Juniors define su futuro en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba a Universidad Católica en La Bombonera. Tras un empate reciente con Cruzeiro, el equipo argentino no tiene margen para errores y solo la victoria le permitirá avanzar a los octavos de final.

Actualmente, Universidad Católica lidera el Grupo D con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 unidades y Boca con 7. Barcelona SC quedó eliminado con apenas 3 puntos y sin chances de acceder a la Copa Sudamericana.

La buena noticia para el Xeneize es que depende de sí mismo. si logra imponerse ante los chilenos, avanzará a la siguiente fase sin importar la diferencia de gol. En cambio, un empate o una derrota lo dejarán fuera de la Libertadores y lo mandarán a la Sudamericana o a la eliminación total.

Sin embargo, la victoria no asegura el primer puesto del grupo. Si Cruzeiro gana su partido contra Barcelona SC, el conjunto brasileño pasará como líder y Boca quedará en el segundo lugar. Pero en cualquier caso, la clasificación está garantizada con el triunfo.

En resumen, para que Boca avance a octavos de final debe ganar a Universidad Católica en La Bombonera. Cualquier otro resultado lo complicará y podría significar la eliminación directa o su descenso a la Copa Sudamericana.