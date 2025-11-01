Sinner aplasta a Zverev y enfrentará a Auger-Aliassime en la final del Masters de París

ATP Masters 1000 - Masters de París

1 nov (Reuters) -El tenista italiano Jannik Sinner venció el sábado por 6-0 y 6-1 al alemán Alexander Zverev, avanzando a la final del Masters de París donde se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime y continuará su búsqueda por recuperar el número uno del ranking mundial.

El camino de Sinner hacia la cima de la clasificación ATP se abrió después de que el seis veces campeón de Grand Slam Carlos Alcaraz sufrió una sorprendente derrota ante el británico Cameron Norrie en dieciseisavos de final el martes.

Una victoria del italiano de 24 años en el duelo del domingo le permitiría superar al español. La lucha por el número uno del mundo de fin de año se decidirá en las ATP Finals de Turín a partir del 9 de noviembre.

Con su victoria ante el tercer cabeza de serie, Sinner amplió a 25 partidos su impresionante racha de triunfos en pista dura cubierta.

El cuatro veces ganador de un major y segundo cabeza de serie en París rompió el servicio de Zverev en el primer juego y se llevó el primer parcial por 6-0 en 30 minutos con 11 tiros ganadores, mientras que el alemán, que pareció sentir los efectos de su agotadora victoria en cuartos de final ante Daniil Medvedev por 2-6, 6-3 y 7-6(5), sólo logró uno.

Zverev, de 28 años, logró finalmente mantener su saque en el primer juego del segundo set, pero Sinner cerró el partido en poco más de una hora, reservándose así su primera final en el Masters de París.

"Obviamente, estoy contento de estar en la final. Pero no es como uno quiere llegar. Jugar contra Sascha (Zverev) siempre es una ocasión especial. Hoy no estaba al 100%. Lo hemos visto. Estaba luchando físicamente", dijo Sinner.

"Ha tenido un calendario muy apretado en los últimos meses. Ayer ganó un partido increíble remontando dos puntos de partido en contra. También es difícil mental y físicamente. Llegó a la final en Viena, a semifinales aquí de nuevo (...) es una racha increíble para él. Todos esperamos que mejore y esté en forma para Turín".

La victoria de Sinner también le dio una estrecha ventaja de 5-4 en su historial cara a cara, después de haber derrotado a Zverev en la final del Abierto de Viena la semana pasada y en la final del Abierto de Australia en enero.

AUGER-ALIASSIME SIGUE EN RACHA

Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, aumentó sus opciones de clasificar para las ATP Finals con una victoria por 7-6(3) y 6-4 sobre el kazajo Alexander Bublik en las semifinales del Masters de París el sábado.

El semifinalista del Abierto de Estados Unidos desplazó al italiano Lorenzo Musetti al octavo puesto en la clasificación rumbo a Turín y podría asegurarse su segunda participación en las ATP Finals después de 2022 si gana la final del domingo.

"Estoy muy contento. Una final de Masters 1000 suena tan bien. No juegas esas finales todas las semanas. Ojalá pueda llegar hasta el final y conseguir el título", dijo Auger-Aliassime.

"Tengo mucha confianza en mi juego, sé lo que puedo hacer contra los mejores jugadores del mundo, pero aún así hay que ir y ejecutar. Hoy lo he hecho muy bien y estoy contento con el resultado".

El primer set fue una exhibición de servicios de ambos jugadores, sin conceder ni un solo punto de ruptura. Empatados a 6-6, el set se fue al desempate, donde Auger-Aliassime logró una ventaja de 4-2 y lo cerró cómodamente.

En un segundo set muy disputado, Bublik, decimotercero cabeza de serie, empezó con buen pie, rompiendo pronto a Auger-Aliassime para ponerse 2-0 por delante. Sin embargo, el canadiense, número 10 del mundo, le devolvió el quiebre inmediatamente, lo que provocó la frustración de Bublik, que rompió su raqueta.

Bublik se recuperó y se puso 4-1, pero Auger-Aliassime se animó y encadenó cinco juegos consecutivos para sellar su pase a la final en una hora y 36 minutos.

En el primer set, Auger-Aliassime hizo gala de su calidad en el saque, con 10 aces frente a los cuatro de Bublik. Además, el canadiense de 25 años logró 31 golpes ganadores, más del doble que su rival.

Auger-Aliassime persigue su cuarto título de la temporada, tras los logrados en Bruselas, Montpellier y Adelaida.

Con información de Reuters