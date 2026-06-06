Paraguayo Enciso sufrió una contusión muscular y su regreso a la actividad con la selección queda en suspenso

Amistoso internacional - Paraguay - Nicaragua

El principal delantero de Paraguay, Julio Enciso, sufrió una contusión ‌muscular en el ‌muslo derecho durante el partido amistoso de despedida del equipo antes de viajar a disputar el Mundial, dijo el sábado un comunicado oficial, sin aportar más detalles sobre su condición.

Enciso, ​jugador del ⁠Racing de Estrasburgo francés, es ‌un pilar clave en el ⁠ataque del equipo paraguayo, ⁠que debutará el 12 de junio ante el coanfitrión Estados Unidos en el ⁠Grupo D de la Copa ​del Mundo. Salió de ‌la cancha en camilla ‌con signos de mucho dolor a ⁠los 24 minutos del encuentro del viernes frente a Nicaragua, que Paraguay ganó 4-0.

"Los estudios realizados en ​las ‌últimas horas confirmaron que el jugador Julio Enciso presenta una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe. El ⁠futbolista se encuentra bajo seguimiento y control permanente del cuerpo médico", dijo un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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"Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al ‌tratamiento y su evolución diaria", agregó.

En una publicación en Instagram, Enciso agradeció los mensajes de apoyo. "Entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y ‌que por algo pasan las cosas", escribió. "Voy a continuar trabajando, preparándome y dando lo ‌mejor de ⁠mí para volver más fuerte".

Después del debut frente a ​Estados Unidos, Paraguay jugará con Turquía el 20 de junio y frente a Australia el 25.

Con información de Reuters