Países Bajos se exige a fondo para llegar lejos en el Mundial, pero solamente piensa en Japón: DT

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa en Holanda

La ​selección de Países Bajos se está presionando mucho para llegar lejos en el Mundial, dijo el ‌entrenador Ronald Koeman, ‌pero no mira más allá del debut por el Grupo F contra Japón el domingo en Dallas, mientras arranca la campaña en búsqueda del ansiado trofeo.

Los neerlandeses han llegado a la final del Mundial en tres ocasiones, la última en 2010, pero las perdieron ​todas, y en ⁠esta edición están de nuevo entre los principales ‌favoritos.

"Nos estamos presionando mucho a nosotros ⁠mismos", declaró Koeman a periodistas ⁠el sábado. "Queremos llegar lejos en el torneo. Tenemos un equipo fuerte y sabemos lo que tenemos que mejorar ⁠para tener una oportunidad real".

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"Pero tenemos que ir ​partido a partido. Primero debemos centrarnos ‌en Japón, que será un ‌partido difícil", agregó el DT.

El delantero Memphis Depay ⁠está en forma y es candidato a ser titular el domingo, y Koeman afirmó que ya ha elegido a su equipo. "En los últimos días ​hemos comunicado ‌a los jugadores cómo vamos a salir de inicio, pero prefiero no compartirlo con ustedes", destacó.

"Memphis está en forma y podrá ser titular (si es seleccionado). Las cosas pintan bien, es un ⁠jugador importante y lo ha sido durante mucho tiempo. Es una pieza clave para nuestro posible éxito en este torneo".

Bart Verbruggen también está en forma y Koeman ha revelado su preferencia en cuanto a los porteros de su plantilla. "Verbruggen está en condiciones de jugar, ha ‌entrenado ayer y hoy con el grupo. El segundo portero es Mark Flekken y el tercero es Robin Roefs".

Koeman admitió que su equipo tendrá que dar lo mejor de sí frente a una combativa selección japonesa.

"Tenemos ‌una buena impresión del equipo japonés; analizamos minuciosamente a todos nuestros rivales", afirmó. "Su juego es ofensivo. No quiero hablar ‌de jugadores concretos, ⁠pero sabemos que son físicamente fuertes".

"También sabemos dónde estarán nuestras oportunidades. No le ​tenemos miedo a nuestro rival, pero lo respetamos", agregó.

Tras el debut, Países Bajos chocará con Suecia y Túnez.

Con información de Reuters