Países Bajos se exige a fondo para llegar lejos en el Mundial, pero solamente piensa en Japón: DT

La selección de Países Bajos se está presionando mucho para llegar lejos en el Mundial, dijo el entrenador Ronald Koeman, pero no mira más allá del debut por el Grupo F contra Japón el domingo en Dallas, mientras arranca la campaña en búsqueda del ansiado trofeo.
Los neerlandeses han llegado a la final del Mundial en tres ocasiones, la última en 2010, pero las perdieron todas, y en esta edición están de nuevo entre los principales favoritos.
"Nos estamos presionando mucho a nosotros mismos", declaró Koeman a periodistas el sábado. "Queremos llegar lejos en el torneo. Tenemos un equipo fuerte y sabemos lo que tenemos que mejorar para tener una oportunidad real".
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"Pero tenemos que ir partido a partido. Primero debemos centrarnos en Japón, que será un partido difícil", agregó el DT.
El delantero Memphis Depay está en forma y es candidato a ser titular el domingo, y Koeman afirmó que ya ha elegido a su equipo. "En los últimos días hemos comunicado a los jugadores cómo vamos a salir de inicio, pero prefiero no compartirlo con ustedes", destacó.
"Memphis está en forma y podrá ser titular (si es seleccionado). Las cosas pintan bien, es un jugador importante y lo ha sido durante mucho tiempo. Es una pieza clave para nuestro posible éxito en este torneo".
Bart Verbruggen también está en forma y Koeman ha revelado su preferencia en cuanto a los porteros de su plantilla. "Verbruggen está en condiciones de jugar, ha entrenado ayer y hoy con el grupo. El segundo portero es Mark Flekken y el tercero es Robin Roefs".
Koeman admitió que su equipo tendrá que dar lo mejor de sí frente a una combativa selección japonesa.
"Tenemos una buena impresión del equipo japonés; analizamos minuciosamente a todos nuestros rivales", afirmó. "Su juego es ofensivo. No quiero hablar de jugadores concretos, pero sabemos que son físicamente fuertes".
"También sabemos dónde estarán nuestras oportunidades. No le tenemos miedo a nuestro rival, pero lo respetamos", agregó.
Tras el debut, Países Bajos chocará con Suecia y Túnez.
Con información de Reuters