Países Bajos, en alerta por condición física del portero Verbruggen mientras se acerca debut en Mundial

Virgil van Dijk, de Países Bajos, durante un entrenamiento

La selección de Países Bajos tiene dudas sobre el estado físico de su portero ‌titular, Bart Verbruggen, ‌quien se lesionó en el amistoso del lunes en Nueva York y podría perderse el debut en el Mundial contra Japón el fin de semana.

Verbruggen cayó aparatosamente tras ser golpeado al intentar atrapar un balón en la victoria 2-1 sobre Uzbekistán, lo ​que le obligó ⁠a abandonar el campo cojeando.

"No participó en el ‌entrenamiento. Tenemos que esperar y ver si ⁠puede estar presente el domingo", ⁠declaró Ronald Koeman en una rueda de prensa en la sede del equipo el miércoles, aunque luego ⁠el entrenador ofreció una perspectiva algo más positiva.

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"Es ​solo un moretón, así que aún ‌no sabemos cómo estará el ‌domingo. Tenemos esperanzas, pero tendremos que ver en ⁠qué etapa de su recuperación se encuentra realmente", agregó.

Koeman, sin embargo, dijo que no le preocupa tanto la situación porque tiene otros buenos porteros.

"¿Quién ​atajará? Todavía ‌tenemos que decidirlo. Aclararemos este punto durante nuestras conversaciones con los porteros", añadió el entrenador.

Mark Flekken sustituyó a Verbruggen en el partido contra Uzbekistán, y la tercera opción es Robin ⁠Roefs, que debutó con la selección hace una semana cuando Países Bajos perdió un amistoso contra Argelia en Rotterdam.

También se le preguntó a Koeman si ya había decidido quién lideraría el ataque en Dallas el domingo, en referencia al estado físico de Memphis Depay después ‌de una lesión de muslo que ha limitado su tiempo de juego durante los últimos tres meses.

"Es miércoles y jugamos el domingo, pero creo que si aún tengo dudas es que no he hecho bien mis ‌deberes (...) Sabemos que Memphis ha tenido algunas lesiones y no ha jugado en las últimas semanas, pero ahora está ‌de vuelta. ⁠Cada día se acerca más a su mejor nivel", señaló.

"Es nuestro máximo goleador histórico ​y lo necesitamos, al igual que necesitamos a todos los demás jugadores", añadió.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)