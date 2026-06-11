Pachuca de México nombra DT a Benjamín "Malayo" Mora

El club Pachuca nombró el miércoles como director técnico a ‌Benjamín Mora para ‌el segundo semestre del 2026 en el que el equipo disputará el torneo Apertura del fútbol mexicano y la Leagues Cup, en la que buscará uno de los tres boletos para la Copa de ​Campeones de la ⁠Concacaf del próximo año.

El "Malayo" Mora llega ‌a los "Tuzos" de Pachuca en ⁠sustitución del argentino Esteban "Tano" ⁠Solari, quien fue destituido el lunes debido a que no se concretaron las negociaciones para ⁠su continuidad.

"El estratega mexicano Benjamín Mora ​es nuevo timonel de los ‌Tuzos del Pachuca. El 'Malayo' ‌será quien tome los destinos del plantel ⁠profesional de cara a sus compromisos del próximo semestre", informó el club en un comunicado.

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"El entrenador busca consolidar su ​carrera en ‌el balompié nacional con Pachuca, con la búsqueda de un nuevo campeonato de Liga y/o con su regreso al torneo internacional de la zona, ⁠que ha levantado hasta en seis ocasiones", agregó.

El estratega de 46 años, regresa por tercera vez a dirigir al fútbol mexicano tras su paso en China donde fue técnico del club Wuhan Three Towns.

En México dirigió ‌a los clubes Atlas y Querétaro.

En Malasia, Mora fue técnico del Johor Darul Ta'zim de 2015 a 2022, período en el que conquistó nueve títulos: cuatro Ligas, cuatro Supercopas y ‌una Copa.

Antes de llegar a Malasia, Mora estuvo a cargo de las fuerzas básicas de Tijuana ‌y Dorados ⁠de Sinaloa, fue auxiliar técnico en Querétaro y Atlante, y dirigió ​a los equipos de ascenso Atlético Chiapas y Cafetaleros de Tapachula.

En Canadá fue técnico del York United.

Con información de Reuters