Pachuca de México cesa a técnico argentino "Tano" Solari

El club de fútbol ‌Pachuca anunció ‌el lunes la destitución del director técnico argentino Esteban "Tano" Solari debido a que no se concretaron las negociaciones ​para la ⁠continuidad del estratega.

Solari, ‌de 46 años, fue ⁠nombrado técnico ⁠de los "Tuzos" en noviembre de 2025, y bajo su ⁠gestión el equipo alcanzó ​las semifinales ‌del torneo Clausura, ‌instancia en que fue ⁠eliminado en mayo por Pumas UNAM.

"Después de semanas de negociación ​con ‌el profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara ⁠su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos ‌dentro de la institución", informó el club en un comunicado.

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"Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari ‌y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento y deseándoles ‌mucho ⁠éxito", agregó.

Al frente de Pachuca, Solari ​registró 13 triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Con información de Reuters