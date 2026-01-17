Olympiacos vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El cotejo entre Olympiacos y Bayer Leverkusen, por la fecha 7 de la Champions, se jugará el próximo martes 20 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Olympiacos y Bayer Leverkusen

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos logró un triunfo por 1-0 ante Kairat Almaty. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 13 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen viene de empatar 2-2 ante Newcastle United. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 10 tantos.

Horario Olympiacos y Bayer Leverkusen, según país