Tottenham vs Borussia Dortmund: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo martes 20 de enero, Borussia Dortmund visita a Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Champions.
Así llegan Tottenham y Borussia Dortmund
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham ganó el encuentro previo ante Slavia Praga por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 12 goles a favor.
Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Borussia Dortmund y FK Bodo/Glimt, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 15 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.
El historial de los 4 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 4 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Tottenham se impuso por 0 a 1.
Fecha y rival de Tottenham en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs Eintracht Frankfurt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Borussia Dortmund en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs Inter: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Tottenham y Borussia Dortmund, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas