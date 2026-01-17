Real Madrid vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

Real Madrid recibe el próximo martes 20 de enero a Mónaco por la fecha 7 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Mónaco

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid cayó 1 a 2 ante Manchester City en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 11 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Galatasaray. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Horario Real Madrid y Mónaco, según país