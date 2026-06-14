Noruego Odegaard resta importancia a preocupaciones por estado físico antes de debut mundialista contra Irak

Fútbol: Amistoso internacional - Marruecos - Noruega

El ​capitán de Noruega, Martin Odegaard, dice que no le preocupa su estado físico de ‌cara al partido inaugural ‌del Grupo I de la Copa del Mundo que su equipo disputará el martes en Foxborough, Massachusetts, el primer encuentro de su selección en la fase final desde 1998.

Con Erling Haaland marcando goles y Odegaard dirigiendo el juego en ​el centro ⁠del campo, Noruega ha vuelto a la élite ‌del fútbol mundial, pero una racha ⁠de lesiones a principios de ⁠año generó dudas sobre la salud del mediocampista que recientemente ganó el título de la Premier League ⁠inglesa con el Arsenal.

"Me siento bien, ​no sé qué les preocupa tanto. ‌Sí, he tenido algunos problemas, ‌como saben, pero ahora me siento bien", ⁠dijo Odegaard el domingo a los periodistas.

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Tras haberse perdido los últimos seis Mundiales, Noruega arrasó en su grupo de clasificación, por delante de ​Italia ‌e Israel, gracias a ocho victorias en ocho partidos, con 37 goles a favor y cinco en contra.

"Ahí es donde hemos marcado la pauta, después de lo que ⁠hemos hecho en la fase de clasificación. Estamos cambiando las expectativas, eso es bueno y no voy a decir que esté mal, ahora lo que importa es Irak", dijo Odegaard.

El director técnico de Noruega, Stale Solbakken, afirmó que tanto Odegaard como Haaland ‌están en condiciones de jugar el partido inaugural contra Irak, y que Haaland, en particular, se ve en plena forma.

"Ayer tuvo su mejor sesión de entrenamiento, 11 contra 11, y marcó el gol ‌del año. Habría sido el gol del año en el Mundial si lo hubieran retransmitido, una volea ‌desde 20 metros. ⁠Si le hubiera dado a (el portero Egil) Selvik, lo habría matado, pero ​por suerte entró por el ángulo", dijo el entrenador entre risas.

Con información de Reuters