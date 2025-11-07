Agenda de NBA del Sábado 8 de Noviembre: Cavaliers, Lakers y Más

La temporada 2025-26 de la NBA continúa su vertiginoso ritmo en este sábado 8 de noviembre, con una cartelera que promete emociones desde el inicio de la noche hasta la madrugada del domingo. La jornada presenta ocho encuentros donde las principales franquicias del baloncesto profesional buscarán consolidar sus aspiraciones en una campaña que apenas comienza a definir sus contendientes.

El plato fuerte de la noche llegará con el enfrentamiento entre Atlanta Hawks y Los Angeles Lakers, un duelo que tiene un condimento especial. La franquicia angelina, en medio de su transición hacia la era de Luka Doncic, deberá afrontar este compromiso sin su histórica figura LeBron James, quien se encuentra fuera de acción por una lesión de ciática que lo ha marginado desde el inicio de la temporada. El esloveno, que llegó a Los Ángeles en el sorpresivo traspaso de febrero pasado a cambio de Anthony Davis, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias con actuaciones extraordinarias que lo posicionan como candidato al MVP. Los Lakers, con un récord de 7-2, intentarán prolongar su racha positiva ante unos Hawks que este año incorporaron al letón Kristaps Porzingis, proveniente de Boston.

Otra de las atracciones imperdibles será el duelo entre Denver Nuggets e Indiana Pacers. El tres veces MVP Nikola Jokic está firmando un arranque de temporada para el recuerdo, con cinco triples-dobles en sus primeros siete partidos, igualando una marca histórica alcanzada únicamente por Oscar Robertson y Russell Westbrook. El serbio, que promedios de triple-doble en toda la temporada pasada, lidera a unos Nuggets que buscan su segundo título en cuatro años después de haber reforzado su plantel con la incorporación de Cam Johnson y el regreso de Bruce Brown. Los de Denver llegan en un gran momento tras derrotar consecutivamente a Sacramento y Miami, demostrando que siguen siendo uno de los candidatos más serios de la Conferencia Oeste.

El cierre de la jornada traerá el duelo del Oeste entre Los Angeles Clippers y Phoenix Suns, dos equipos que atraviesan momentos distintos a los esperados. Ambas franquicias ocupan posiciones de play-in en la clasificación, con récords de 3-4 y 3-5 respectivamente, muy lejos de las expectativas depositadas en ellos antes del arranque. Los Clippers deberán lidiar con las ausencias de Kawhi Leonard y James Harden, mientras que los Suns confían en el excelente momento de Devin Booker, quien promedia más de 30 puntos por partido con porcentajes de anotación superiores al 50% desde el campo. Este encuentro se disputará en horario de madrugada argentina y marcará el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en apenas tres días.

Horarios de partidos de NBA - Sábado 8 de noviembre