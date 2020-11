Víctor Hugo Morales grabó su nombre en el periodismo y en la historia del fútbol argentino luego de su histórico relato en el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Aquel día, el 22 de junio de 1986, durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de México, su voz se elevó hasta lo más alto. Y tras la histórica "revancha" de Malvinas, quedó para siempre en la memoria de los fanáticos del jugador más importante de todos los tiempos y también de la Argentina.

Esta vez, en su editorial para C5N, se mostró muy emocionado y decidió cambiar el relato de aquella vez para hacerlo aún más poético. "Yo me permito pensar, a través de esta música, en algo que soñaba como un gol de Maradona. El gol a los ingleses. Pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido decir, por ejemplo: 'Lleva la pelota Maradona, avanza Maradona, escapa a un inglés, escapa a otro inglés, ahí va el genio del fútbol mundial'. Pero de pronto pasaba algo, de pronto Diego no iba hacia al arco de los ingleses".

Allí, el relator modificó el histórico momento y lo hizo más emocionante: "De pronto Diego empezaba a levantarse, se iba dos metros, cinco metros por arriba del césped. Y Diego, de pronto, trepaba en el aire y la tribuna empezaba a mirar hacia arriba. Y yo no sabía qué hacer con el relato". Ante esto, agregó: "¿Qué iba a decir? ¿Qué parecía un ET que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol atada al empeine? Y seguía... Era una aureola dorada la que lo iba envolviendo y se metía en el cielo".

Esa aureola, según Víctor Hugo, tenía que ver con una transformación. "De pronto, el gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche. Que sea Diego, que sea Diego para siempre. Y despidámoslo, no con la emoción que nos parte el corazón, recordémoslo tan vivo como su canto, como su baile, como su juego y como su osadía", sentenció.

