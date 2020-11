La muerte del astro del futbol Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero. Su partida temprana dejó a la sociedad en una profunda tristeza. En las redes sociales, los mensajes conmemorando al ídolo argentino inundaron los feed de Twitter, Facebook e Instagram.

Alberto Fernández expresó en cuentas de Twitter y facebook: "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida".

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó en su cuenta de Twitter: "Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano del alma, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo". Maradona fue uno de los astros del futbol que apoyó a Morales cuando fue derrocado por un Golpe de Estado en 2019.

"Murió el Diego. El barrilete cósmico inicia su último vuelo, su estela surcará los potreros del mundo, su zurda escribirá poemas futboleros, su voz retumbará contra los poderosos, su estampa con el 10 en la espalda, será nuestro emblema. Enorme tristeza", manifestó el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

En el mundo del espectáculo, no faltaron los homenajes. El actor Pablo Echarri escribió en Twitter: "Adiós querido Diego, adiós Barrilete Cósmico, elevate hasta el infinito, ocupa el espacio que ganaste en la tierra, el de D1OS. Por tu talento único con la pelota. Por tu extraordinaria valentía para defender a los más débiles. Hasta siempre".

En la misma sintonía, se expresaron la modelo Luciana Salazar, el humorista gráfico Liniers, el periodista Adrián Pallares, el conductor Eduardo Feinmann; su par Jorge Rial.

"Un día tristísimo. Se fue El Diego, quien supo llevar nuestros colores a lo más alto y darle las mayores alegrías a todo el pueblo. ¡Hasta siempre, compañero! Gracias por el compromiso con las luchas populares. Eterno en nuestro corazón y en nuestra historia", escribió la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza.

En el mundo del deporte, los clubes más importantes del mundo hasta los nacionales expresaron su profundo dolor por la pérdida de Maradona. Asimismo, el ex futbolista brasilero, Pelé, publicó: "Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo".

La muerte de Maradona

La muerte de Diego Maradona sacudió el mediodía argentino y causó una inmensa tristeza. Los primeros anuncios hablaron de una descompensación, pero en pocos minutos llegó la confirmación del fallecimiento.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada. Así se lo confirmaron fuentes allegadas a El Destape.

Hasta el momento, ni el entorno de Maradona ni su familia ni el equipo médico dirigido por Leopoldo Luque hablaron tras la dura noticia.