Lamentable declaración de Lacalle Pou sobre la muerte de Maradona

En medio del velorio a la gloria deportiva más grande del país, Diego Maradona, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió a la muerte del ídolo popular. Sin embargo, sus dichos fueron más que desafortunados ante semejante dolor.

Consultado sobre si la noticia del fallecimiento "lo emocionó, lo golpeó fuerte", Lacalle Pou respondió: "No, es un gran jugador de fútbol, me quedo con (Enzo) Francescoli". Y agregó: "Es un futbolista, ídolo de multitudes, yo soy presidente de la República, no me corresponde opinar de estos temas".

"Gran jugador de fútbol. Ayer estaba en Maldonado y cuando volvía vi el video ese que la domina, creo que es en el Nápoles, con la canción 'Live is Life'", relató el presidente y añadió: "Una obra de arte". El mandatario uruguayo realizó una gira por varios departamentos del país para participar de las ceremonias de asunción de algunos de los intendentes electos.

En Canelones, durante una rueda de prensa, fue consultado respecto a la muerte de Diego Maradona, quien falleció el miércoles en su casa de Buenos Aires.

El primer acto de asunción del que participó fue el de Yamandú Orsi, quien fue reelecto en Canelones. Su siguiente parada será en Rivera y de ahí partirá a Bella Unión. Un descanso en Montevideo y la gira sigue en San Carlos, pasa por Rocha y termina en Treinta y Tres.

La noticia de la muerte del DT impactó en el mundo, no solo del deporte, sino de la política. Maradona siempre mostró su afecto y apoyo a la ex presidenta y en más de una oportunidad expresó su respaldo a sus candidaturas.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada.