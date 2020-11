En la Tómbola Santiagueña salió el "10" el día que murió Maradona

En el tercer sorteo de la tómbola de Santiago del Estero salió el número 10 y paga 12 millones de pesos, que beneficia a los apostadores que acertaron, casualmente el mismo día del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

En este sorteo denominado “La Tardecita” el resultado fue aún más sorprendente, ya que el número completo fue el 6410, y el 64 en el libro de los sueños es el “El Llanto”.



“El número 10 no es un número que jueguen los santiagueños, pero hoy si lo jugaron, tal es así que hemos pagado 12 millones de pesos, algo que no es habitual con este número”; dijo Ricardo Matías Abdala, administrador de la Caja Social santiagueña, a Télam.

“El 10 es un número que generalmente no tiene premio, la gente siempre juega el 32 o el 14, que son números habituales, pero el 10 no lo es”, añadió.



Si bien no llegó a saltar la banca, “son muchísimos los santiagueños que ganaron, aún no tenemos la cantidad”, expresó el funcionario.