Alberto Fernández contó cómo se enteró de la muerte de Maradona

El presidente de la Nación Alberto Fernández dialogó con 90 Minutos por ESPN y expresó sus sensaciones luego de conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Durante el día, el máximo mandatario habló en varias oportunidades y dejó en claro que "desde el lugar que le tocó, solo nos hizo felices". Aprovechó para destacar lo genuino y remarcó que se le cargó una mochila de que "tenía que ser el ejemplo de todo". Además, confirmó que se velará al astro en Casa Rosada.

Durante la entrevista con Sebastián Vignolo, el dirigente contó cómo se enteró de la noticia: "Estaba con Santiago Cafiero en mi despacho, vino Juan Pablo Biondi, Secretario de Comunicación y Prensa, y me dijo: 'Clarín acaba de anunciar que murió Maradona'. Le dije: '¿Cómo que murió Maradona?'. Y me dijo que estaba solo ahí. Tuve el íntimo deseo de que sea un error, que no había salido en ningún otro lado. Pero en lo inmediato empezó a estar en todos lados". Y agregó: "Fue muy shockeante para todos nosotros. Para un hincha de Argentinos Juniors, Maradona tiene un adicional además. Cuando voy por el mundo y me preguntan por qué club simpatizo digo: 'Yo soy de Argentinos Juniors, el club donde nación Maradona'".

A su vez, Alberto describió al Diez y remarcó la importancia de su figura: "Maradona era un sinónimo de Argentina. Además fue el jugador de fútbol más deslumbrante que podríamos haber visto. Su desaparición genera, para aquellos que amamos el fútbol, una pérdida increíble. Para aquellos que somos argentinos, perdimos a un argentino increíble. Cuando vamos por el mundo y decimos que somos argentinos, nos dicen Maradona". Además, contó: "Me escribió el presidente de España, el canciller mexicano, Lula, el canciller brasilero, Pepe Mujica... Todo el mundo conmocionado por esto".

Al mismo tiempo, recordando su tiempo en el "Bicho" de La Paternal, admitió: "En Argentinos fue donde más libre fue, donde más pudo poner en evidencia toda su picardía y su talento, su creatividad... Argentinos es un club que exige que juegues lindo. El hincha te exige eso. Verlo a Maradona era un deleite, era algo distinto. Después, todos los argentinos lo disfrutamos en la Selección. Fue un héroe para los argentinos". Y agregó: "Dio todo y la Argentina está en deuda con él".

Las anécdotas con Maradona

Más allá de la noticia de su fallecimiento, el presidente aprovechó para recordar grandes momentos con Diego de protagonista. "Era un pibito, le decíamos Pelusa y salía en los entretiempos a hacer jueguitos con la pelota mientras los equipos descansaban. Lo hacía sin que la pelota toque el piso, empezaba en la línea central de la cancha y daba toda la vuelta. Cuando volvía a la línea, se iba hasta el círculo central, se sentaba en el piso y hacia jueguitos con la cabeza y los pies. Para nosotros era un espectáculo aparte". Y habló de su mejor gol: "El que más recuerdo, que pasó a la historia, fue aquel contra Boca en cancha de Vélez donde hizo uno de los goles más extraordinarios que le vi hacer, de tiro libre, a Gatti".

En el último tiempo, Maradona visitó Casa Rosada y se reunió con Alberto Fernández, durante enero pasado. Sobre esto, recordó: "Le dije que no descienda Gimnasia porque se me ponía mal Cristina (Kirchner). Él se río, hablamos de fútbol, le pregunté cuál fue el gol más lindo que hizo y también hablamos del país, se mostró preocupado por la situación en que quedó la Argentina cuando llegamos". Y sentenció ante la pregunta de si le hubiese gustado que sea DT de Argentinos: "No lo sé, me hubiera gustado verlo bien. Ese día que vino estaba achacado y siempre digo que solo tenemos gratitud para él, lo único que hizo fue darnos felicidad".

Maradona será velado en Casa Rosada

El velatorio de Diego Maradona se desarrollará a partir de mañana a cajón cerrado en la Casa Rosada y se extenderá al menos hasta el viernes, ya que se aguarda una

asistencia masiva. Lo confirmó el presidente Alberto Fernández.

"Con el tema del velorio, hablé con Claudia hoy a la tarde. Hablamos con (Cristian, presidente de Argentinos Juniors) Malaspina para ver si podíamos contar con la cancha de Argentinos y me dijo que sí. Pregunté qué quería hacer la familia, les dije que estaba a disposición para ayudarles a organizar la despedida de Diego como ellos quisieran. Claudia y sus hijas me dijeron que les gustaría que sea en Casa de Gobierno, les dije que contaran con eso. Hay una serie de trámites que me exceden, se está encargando la familia. Confiamos en que mañana, seguramente, vamos a estar despidiéndolo acá", detalló Fernández.