El presidente Alberto Fernández habló después de que se conozca la noticia del fallecimiento del mejor jugador de la historia. En su recuerdo a Diego Maradona, el mandatario aseguró que "desde el lugar que le tocó solo nos hizo felices".

En una charla con TyC Sports, el mandatario aseguró que "siempre rescató lo genuino de Maradona" y que "no elegimos vivir como puede, y le cargaron la mochila de que tenía ser el ejemplo de todo. Y es un hombre que nos llegó de alegrías. No tenemos recuerdos tristes con Diego". El presidente, hincha fanático de Argentinos Juniors, añadió que "no termina de caer sobre lo que pasó. Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren".

Con respecto a la importancia de Diego, el mandatario aseguró: "¿Con qué autoridad moral alguien podía decir algo de Diego?. Es el día de hoy que seguimos viendo el gol a los ingleses y nos seguimos conmoviendo. ¿Qué más podemos pedirle?".

Por otro lado, aseguró que pidió que que hablen con la familia "porque están abiertas todas las puertas para Diego. Están abiertas las puertas de Argentinos Juniors. Estamos conversando con la familia y será lo que ellos quieran. Estamos viendo cómo lo hacemos".

A lo largo de su recuerdo, Alberto Fernández también añadió que "se fue un tipo único. Dudo que volvamos a ver un jugador como Maradona, por ese coraje, esa fuerza, esa garra". Asimismo, el mandatario aseguró que el Gobierno decretó tres días de duelo nacional en honor al mejor jugador de la historia. Antes de la pandemia, el Diez había visitado la Casa Rosada para festejar la victoria del Frente de Todos en las elecciones del 2019.

En ese mismo sentido, agregó que el presidente de España le escribió a Santiago Cafiero "para darme condolencias. Nunca le vamos a poder pagar tantas alegrías. Es una pena enorme". Además aseguró: "Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé preocupado. No sé cómo habrá sido. Son esas muertes que no se llenan con nada. No hay nada igual. La suerte que tuvimos todos nosotros de haberlo visto, haber disfrutado su afecto, su cariño. Mi eterna gratitud. En este tiempo no hizo más que apoyarme".

Para finalizar, indicó: "Va a ser una persona imborrable en la memoria colectiva, como los grandes ídolos argentinos. En el fútbol no hay nadie igual a Maradona. Podría pensar en Gardel, por ejemplo. Enormes ídolos