El exfutbolista Oscar Ruggeri reveló en reveló en ESPN F90 las fuertes declaraciones que le hizo Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Armando Maradona. Además lamentó no haber estado en el cuerpo técnico del Diez durante su paso por la Selección.

Ruggeri no se guardó nada e hizo inesperadas afirmaciones ante el "Pollo" Vignolo y los periodistas de ESPN. "Hablando con Claudia me decía "Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís", señaló en medio del programa del que es panelista.

Y agregó: "No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir, Claudia sabe que lo digo de corazón. Me contó eso, no le quise preguntar más. Me dijo eso y me extrañó. Ese debe ser el dolor, por ahí, que tenemos todos".

"Yo no voy a echar la culpa a nadie, lo único que digo es... qué se yo, no sé si podríamos haber hecho más, como estuvimos muy encima del 'Tata' (Brown). Pero con este era algo... que no queríamos... cuesta...", remarcó.

Además, el campeón del Mundo en México 1986 junto con Maradona lamentó que el Diez "tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí". "Íbamos a poner la cara", resaltó. Y se preguntó: "¿Por qué estos animales, estos tipos únicos se mueren solos?".

El lamento de Ruggeri por Maradona

El ex defensor del Real Madrid, Boca y River, entre otros equipos, también expresó su desazón por no haber participado del cuerpo técnico de Diego Maradona cuando dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En aquel tiempo, Diego pidió al "Cabezón" para que estuviera cerca del equipo, pero las peleas del exzaguero con el por entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, se convirtieron en una traba y el propio exfutbolista decidió abrirse del tema para no complicar a Maradona.

"Tendría que haberme metido en el predio, tendría que haber estado en el predio, ayudándolo. Tendría que haberme metido, no echar a nadie. Me dijo que quería que le hable a los defensores. Fui un boludo", apuntó.

Continúa la investigación por la muerte de Maradona

Luego de los allanamientos al médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, el martes la Justicia realizó un procedimiento similar en la casa y el consultorio de la psiquiatra del Diez, Agustina Cosachov.

Los procedimientos eran encabezados por los fiscales y realizados por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con apoyo de Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Palermo.

El primero de los allanamientos era en el domicilio particular de la profesional, en un edificio de la calle Guise al 1600, donde la autoridad judicial presente es el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. El otro procedimiento era dirigido por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y se desarrollaba en el consultorio de la psiquiatra, ubicado a tan solo cinco cuadras de su vivienda particular, en la calle Soler 4120. Fuentes judiciales indicaron a Télam que al momento de iniciar los allanamientos, Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios, pero que iría a presentarse a su casa.