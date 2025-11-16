Portugal se clasifica para el Mundial tras golear 9-1 a Armenia

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo F - Portugal - Armenia

ov (Reuters) -Portugal se clasificó el domingo para el Mundial de 2026 tras golear por 9-1 a Armenia con sendos tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves.

Los vigentes campeones de la Liga de Naciones se vieron obligados a esperar para obtener el pase automático tras perder el jueves por 2-0 ante Irlanda, en un partido en el que su capitán, Cristiano Ronaldo, fue expulsado.

Pero el equipo de Roberto Martínez no necesitó la ayuda de su máximo goleador de todos los tiempos en un partido desigual que le aseguró el primer puesto del Grupo F con 13 puntos, dando a Ronaldo la oportunidad de jugar en una sexta Copa Mundial, todo un récord.

"Lo más importante era clasificarse para el Mundial. Para mí, como siempre digo, el equipo siempre está por encima de las individualidades", declaró Neves a RTP tras estrenarse con Portugal.

"Estoy muy contento de haber marcado mi primer gol con la selección, y también el segundo y el tercero. Estoy feliz de poder compartir el campo con grandes jugadores y un gran equipo".

