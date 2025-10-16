Periodistas en Colombia lloran en vivo tras otra eliminación ante Argentina: "Ganó papá"

Los periodistas colombianos bramaron por otra caída ante Argentina (ESPN).

La Selección Argentina despachó otra vez a Colombia, en este caso en la semifinal del Mundial Sub 20, y a la mayoría de la prensa deportiva "cafetera" no le quedó otra alternativa que reconocer la histórica superioridad albiceleste en el fútbol. Es que el equipo dirigido por Diego Placente se impuso por 1-0 con el gol de Mateo Silvetti y ahora se medirá con Marruecos en la final. En tanto, el combinado amarillo chocará con Francia un día antes por el tercer puesto.

Los comunicadores colombianos más reconocidos hablaron de "papá", admitieron que su Seleccionado "no puede" con Argentina y hasta recordaron que se les "escapó la tortuga" cuando "dejaron ir" al maestro César Luis Menotti de su país. Si bien reconocieron la labor del cuadro nacional en el certamen en Chile, al mismo tiempo se quejaron porque casi nunca pueden imponerse "en los partidos importantes" y completaron: "Basta del ´gracias Guerreros´. Alguna vez hay que ganar".

Los periodistas colombianos reconocieron la superioridad de Argentina: "Los tenemos lejos"

Para comenzar en ESPN, los cronistas "cafeteros" coincidieron: "Se nos escapó la tortuga. Tuvimos al que cambió la historia del fútbol argentino en todo sentido (Menotti) y nunca le pedimos, le ofrecimos ni logramos llegar a un acuerdo con él para que manejara el tema de todas las Selecciones". "Nosotros no hemos tenido un proceso ganador nunca en nuestra vida, nunca. Entonces, quitémonos esa pendejada de la cabeza. ¡Nunca hemos tenido un proceso ganador! ¿Quiénes son los técnicos? José Pekerman, Lionel Scaloni, Diego Placente, Pablo Aimar... Todos han formado parte de un proceso ganador con Pekerman, ganaron tres títulos del mundo Sub 20", recordaron. "¡Traigamos a uno de esos para acá, estoy cansado de decirlo!", aportó otro panelista en vivo.

Los periodistas colombianos bramaron por otra caída ante Argentina (X).

En tanto, otros colegas insistieron: "No podemos contra ellos, no podemos... Ellos están acostumbrados a ganar estos torneos juveniles. Pasó lo mismo que en la Copa América (la final en 2024), fue exactamente lo mismo". Incluso, resaltaron que "ellos tienen mentalidad ganadora, de lograr los objetivos, se ven como un equipo compacto. Uno no sabe a quién mirar porque están todos comprometidos con lo suyo, no tienen ese momento de distracción nunca, los colombianos sí".

Los periodistas colombianos bramaron por otra caída ante Argentina (X).

"Los tenemos lejos, nos ganaron bien. ¿Qué excusa vamos a sacar? Perdimos en absolutamente todo: en el juego aéreo, en el dominio del balón, en la mentalidad... Nos ganó papá Argentina, hay que reconocerlo. Seguimos siendo muy cachorritos, muy inmaduros para esta clase de instancias", opinaron al aire en la televisión.

"Ahí tienen el ´gracias Guerreros´, disfruten, yo no lo voy a decir... Nos pegaron una cachetada, hay que reconocerlo", añadieron. Y hasta aseguraron que "es lo mismo de siempre, Colombia lucha pero al final gana Argentina". De hecho, sentenciaron: "Otra vez nos quedamos en el ´casi´… Otra vez aparece la frustración. Otra vez nos ahogamos llegando a la orilla... Y eso que este equipo había demostrado estar hecho de otro material. Nos ganaron bien!".

Más videos de los periodistas colombianos resignados contra Argentina

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Marruecos la final del Mundial Sub 20?

La definición por el título comenzará el domingo 19 de octubre del 2025 a las 20 horas de Argentina, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La transmisión en vivo del partido por la televisión irá por Telefe y DSports, en tanto que el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Con el árbitro a designar todavía, si empatan irán a la prórroga de 30 minutos. Si persistiera la igualdad, entonces definirán al campeón por penales.