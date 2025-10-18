El DT de Marruecos calentó el ambiente para la final contra la Selección Argentina: "Invencible"

El mensaje del DT de Marruecos a Placente y la Selección antes de la final

El DT de Marruecos habló en la previa de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile en el que se medirá contra la Selección Argentina y dejó un picante mensaje a Diego Placente y compañía. El entrenador brindó una conferencia de prensa horas antes de este compromiso, que tendrá lugar este domingo 19 de octubre a partir de las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago y que definirá al campeón del certamen. Sus declaraciones no pasaron para nada desapercibidas en la "Albiceleste", teniendo en cuenta la cercanía al partido.

Se trata de Mohamed Ouahbi, quien está al frente del seleccionado africano y buscará un triunfo contra el combinado nacional que está invicto y viene de eliminar a Colombia. Por su parte, los marroquíes dejaron en el camino a Francia y el entrenador lo tiene más que presente. De hecho, con sus dichos, dejó en claro que no hay "imposibles" y se mostró confiado para la final de la Copa del Mundo.

"Es un auténtico honor para nosotros pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Estamos orgullosos pero muy concentrados", aseguró el DT en conferencia de prensa respecto del duelo decisivo. A su vez, aseguró que "nadie es invencible y Argentina es un equipo muy bueno. Vamos a dar todo lo que tenemos usando nuestras mejores herramientas que son muchas". Por supuesto, todo se definirá en la cancha y está claro que los dirigidos por Diego Placente no serán un rival fácil de vencer. Los números hablan por si solos, desde la fase de grupos hasta los mano a mano jugados hasta el momento y el combinado argentino se ilusiona con sumar una nueva estrella.

"Podemos ganarle a cualquiera y cada jugador dará lo mejor de sí mismo. Lo más importante es la táctica, pero tendrán que tomar las decisiones correctas. Nuestro equipo afianzó su cohesión, su generosidad y la confianza que se demuestra en la tranquilidad que transmitimos", agregó el estratega pensando en el compromiso en el que se verán las caras con la "Albiceleste".

En cuanto a las estadísticas, Marruecos terminó segundo en su grupo con dos victorias y una derrota habiendo marcado cuatro goles y recibido dos. En octavos eliminó a Corea del Sur (2 a 1), en cuartos dejó en el camino a Estados Unidos (3 a 1) y en semifinales, se impuso por penales en una infartante definición contra Francia luego de empatar 1 a 1 tras el suplementario.

El DT de Marruecos habló antes del partido ante la Selección Argentina Sub 20

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20 en Chile

El partido entre la "Albiceleste" y el conjunto marroquí comandado por Mohamed Ouahbi por la gran final del Mundial Sub-20 se jugará este domingo 19 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago de Chile.

El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.