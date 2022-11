Video: el gesto de Martino en el gol de Messi que enfureció a todo México

Un gesto de Gerardo "Tata" Martino en el gol de Lionel Messi enfureció a los hinchas mexicanos tras la derrota con Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En el momento que Lionel Messi convirtió el primer gol para Argentina ante México en el duelo por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino hizo un gesto en el campo de juego. Esto llamó la atención de dichos fanáticos, que se enfurecieron y no dudaron en mostrar su bronca a través de las redes sociales por lo que hizo el entrenador argentino. Para colmo, el equipo perdió y se complicó de cara al último encuentro en el que enfrentarán a Arabia Saudita.

No es la primera vez que los simpatizantes atacan al DT por el flojo desempeño del combinado "Azteca". Los planteos futbolísticos no funcionan, la "Tri" no gana y el "Tata" es el principal apuntado por todo esto. En este caso, y ante el golazo de la "Pulga" -a quien Martino dirigió en la "Albiceleste" y el Barcelona- aprovecharon la ocasión para liquidarlo en Twitter.

"¿Vieron a Martino en el gol de Messi?", escribió un usuario en la red social del pajarito junto al video del estratega haciendo un movimiento cuando Messi pateó la pelota de afuera del área para darle la primera alegría a la "Scaloneta". En el momento que el astro ejecutó el remate de media distancia, Martino movió uno de sus pies como si estuviese pateando la pelota y esto hizo que los hinchas exploten contra él.

México está ante la obligación de conseguir los tres puntos para clasificar a la próxima ronda con una victoria abultada ante los saudíes y esperar una derrota de Argentina o de Polonia. Claro que, después de la derrota en la segunda jornada de la fase de grupos no será nada fácil que mejoren lo hecho. Arabia Saudita tuvo un muy buen nivel en el debut ante la "Albiceleste" y buscará la clasificación ante la "Tri".

El golazo de Lionel Messi a México para abrir el marcador en el Mundial de Qatar

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi convirtió un golazo de afuera del área para la Selección Argentina ante México en un duelo trascendental en la Copa del Mundo. La "Pulga" abrió el marcador a los 20 de la segunda mitad cuando el arco se le hacía esquivo al elenco nacional. Sin dudas, su grito sirvió para abrir un cotejo difícil para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Tras una intentar por el sector derecho, Ángel Di María decidió no desbodar y, cuando levantó la cabeza, le dio un brillante pase al 10. Al borde del área grande, tras un buen control, Messi sacó un zurdazo letal que se clavó al lado del palo del arquero Guillermo Ochoa, que hasta ese momento no había tenido protagonismo.