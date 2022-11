Video: el gol de Lionel Messi a México para abrir el marcador en el Mundial de Qatar

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi convirtió un golazo de afuera del área a los 20 del segundo tiempo.

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi convirtió un golazo de afuera del área para la Selección Argentina ante México en un duelo trascendental en la Copa del Mundo. La "Pulga" abrió el marcador a los 20 de la segunda mitad cuando el arco se le hacía esquivo al elenco nacional.

Luego de la dura derrota sufrida en el debut mundialista 2-1 ante Arabia Saudita, Scaloni metió mano en el equip, realizó cinco cambios con respecto a los titulares del pasado martes en el estadio Lusail y sirvió.

El equipo argentino empezó a sacar el partido adelante gracias a la jerarquía de Messi, que frotó la lámpara en el momento más difícil del encuentro en el Estadio Lusail.

A los 63 minutos, cuando los mexicanos no dejaban ningún hueco en la defensa y el seleciconado argentino no encontraba los caminos, apareció el mejor jugador del mundo. Tras una intentar por el sector derecho, Ángel Di María decidió no desbodar y, cuando levantó la cabeza, le dio un brillante pase al 10. Al borde del área grande, tras un buen control, Messi sacó un zurdazo letal que se clavó al lado del palo del arquero Guillermo Ochoa, que hasta ese momento no había tenido protagonismo.

Tras la locura destada, Argentina se paró mejor en el campo, comenzó a mejar la pelota ante de la deseperación de los mexicanos y jutificó la victoria. Luego, llegaría el otro golazo de Enzo Fernández para liquidar el partido 2-0 y acomodarse en el Grupo C.

El miércoles 30, desde las 16 horas, el seleccionado enfrentará a Polonia para buscar la clasificación a los octavos de final. Los polacos quedaron punteros con 4 unidades, Argentina con 3, Arabia Saudita con 3 y México con 1.

Las lágrimas y la emoción de Pablo Aimar luego del gol de Messi ante México

Pablo Aimar rompió en llanto segundos después del golazo de Lionel Messi en la Selección Argentina ante México por el Mundial de Qatar 2022. El mejor del mundo sacó un remate espectacular de media distancia que rompió el cero y el nerviosismo del equipo en el verde césped. Esto también se vio reflejado en el cuerpo técnico con las lágrimas del ayudante de campo de Lionel Scaloni en un momento clave del encuentro ante los "Aztecas".

Es que la "Pulga" tiene como ídolo al exjugador de River Plate y en más de una ocasión lo expresó. Por este motivo, y en un momento tan especial del cruce ante la "Tri", Aimar no pudo contenerse ante el grito sagrado de la "Scaloneta" que le sirvió para ponerse en ventaja. Ahora, el combinado nacional tendrá que jugar un encuentro difícil ante Polonia para cerrar la fase de grupos con la clasificación a octavos de final del torneo.