Lionel Scaloni se quebró en vivo al ver los festejos en el Obelisco

Lionel Scaloni se emocionó cuando le mostraron la cantidad de gente que había festejando en el Obelisco el pase a la final del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni no pudo contener la fuerte emoción que lo embargó al ver los festejos por el esperado pase a la final del Mundial de Qatar 2022 cuando un periodista se lo mostró. "Me alegro mucho, la verdad", reveló el entrenador de la Selección argentina en una emotiva charla después de haberle ganado a Croacia.

Después de una dura derrota contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina supo reponerse y ganarse su merecido lugar en la final. La comunión entre la gente y este plantel alcanzó uno de sus puntos más altos con la consagración en Brasil al ganar la Copa América del año pasado y la misma no paró de crecer desde entonces.

Fueron varios los protagonistas que en los últimos días aseguraron que jugaban "para los argentinos" y su desempeño en cada partido lo demostró. Después de la gran victoria del conjunto de Lionel Scaloni ante Croacia para llegar a la final del Mundial de Qatar, Gastón Edul charló con el entrenador y el diálogo comenzó con un momento muy emotivo.

Es que el periodista de TyC Sports le mostró a Scaloni la impresionante cantidad de gente que había en ese preciso momento en el Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, como pasó en prácticamente todo el país, y el director técnico no pudo evitar emocionarse. "¿Eso es ahora? Qué bueno, increíble. Me alegro, me alegro mucho, la verdad", respondió Scaloni con una sonrisa en su rostro.

Cuando Edul le remarcó que la gran mayoría de los argentinos se sentían identificados con este plantel, Scaloni destacó la importancia de que los jugadores sepan del fuerte apoyo que reciben. "Verlos que son gente natural, que son como ellos, que al final quieren ganar por el país: eso está bueno", agregó el entrenador. Además, agregó: "Sentimos siempre el apoyo de ellos, incluso cuando perdimos con Arabia sentimos el apoyo y eso es fundamental".

Messi, en conferencia: "Me siento feliz"

El capitán Lionel Messi habló en conferencia de prensa y volvió a remarcar que está disfrutando de cada momento que le toca vivir con la Albiceleste. "Me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido. El anterior jugamos un alargue nada fácil, hoy llegábamos cansados pero el grupo sacó fuerzas de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio, lo preparamos muy bien, sabíamos que iban a tener la pelota y que teniamos que correr", expresó. Y añadió: "En lo personal, me siento feliz. Estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan".

A la hora de describir al equipo, Messi señalo: "Este grupo, más allá de la fortaleza, es muy inteligente. Sabe leer los momentos del partido, igual que Scaloni. Sabe sufrir cuando tiene que sufrir, sabe cuándo tener la pelota, cuándo replegarse". Y añadió: "Tiene un cuerpo técnico que es muy bueno y no deja nada al azar, cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa. En ningún momento estamos perdidos. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, por eso no nos desesperamos. Sabíamos también que son desordenados y dejan espacios".

Sobre el cierre, luego de recordar la dura derrota frente Arabia Saudita en el debut, el 10 de Argentina y mejor jugador del mundo resaltó: "Este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es, sacó partido a partido adelante. Es difícil lo que hicimos, fueron todas finales y es un desgaste muy grande. Éramos conscientes de que si no ganábamos, nos quedábamos afuera. Puertas adentro estábamos muy confiados, por lo que somos como grupo y equipo".