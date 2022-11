Lesiones y resultados inesperados: las dudas de los candidatos en Qatar 2022

Salvo Francia y, quizás, España, las grandes selecciones han tenido dificultades que ponen en jaque el futuro en el torneo. Desde lesiones hasta resultados negativos.

La Selección Argentina no es la única potencia que tiene problemas en el Mundial de Qatar. Los temores, las lesiones y las derrotas pegaron a más de uno de los candidatos y llaman a ser cautos para las próximas fechas. Brasil, que enfrenta a Suiza en la segunda jornada, por ejemplo, tiene sus propios problemas en la figura de Neymar. El resto de las potencias manejan problemas similares.

La semana pasada, en el encuentro ante Serbia, tanto el 10 del PSG como Danilo recibieron sendos golpes que los pueden alejar de la Copa del Mundo. Neymar Jr recibió una fuerte patada que lo sacó del partido y lo llevó al banco de suplentes envuelto en lágrimas. En principio, el doctor de la Selección de Brasil había sostenido que "el futbolista se perdería los dos partidos restantes" de la fase de grupos por el esguince en el tobillo.

Ahora se conoció que Tité trató de abrir un paraguas sobre la posible vuelta del crack. "Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar", manifestó el DT. No es la primera vez que Neymar tiene problemas en una competición importante. En Brasil 2014, por ejemplo, después de una patada en la espada, el futbolista tuvo que salir lesionado durante la competencia.

La única excepción a la regla sobre las potencias es Francia y quizás España. El conjunto que tiene a Kylian Mbappé como principal figura es el único que ha dado pasos firmes y no demostró fisuras de ningún tipo. Por su parte, España - después de ganarle por goleada a Costa Rica- igualó con Alemania aunque mostró diversos problemas defensivos.

El resto, cada uno en diferentes momentos, mostró complicaciones, dudas o resultados negativos. Después de un arranque arrollador ante Irán, Inglaterra empató con Estados Unidos, pero "zafó" de no tener complicaciones ya que enfrenta a Gales en la última fecha y la combinación de resultados le permite respirar. Por su parte, Brasil tiene el gran problema de Neymar y su lesión. Mientras que, por supuesto, Alemania perdió el primer partido ante Japón y todavía su clasificación pende de un hilo. ¿Por qué no, además, sumarle a Bélgica? El equipo de Kevin De Bruyne que podría haber sido, tranquilamente, una sorpresa perdió con Marruecos y el avance a la siguiente ronda parece complicado. Para colmo, al igual que Portugal, tienen una crisis interna.

Con estas situaciones, en un Mundial que es más parejo de lo que parece, las potencias -primero- tienen que pensar en qué será de su futuro cercano. Pisar fuerte y dar paso por paso.