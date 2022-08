Convocados de la Selección: las certezas y las dudas de Scaloni, a 100 días del Mundial de Qatar 2022

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene certezas para la lista que integrarará el Mundial de Qatar 2022. Conocé cuáles son y alguna sorpresa que pueda llegar entrar a último momento.

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Qatar 2022 comenzó hace rato y, a la par, ese deseo único en el colectivo imaginario de ser campeones del mundo, como si no sirviera otra cosa. A 100 días para el inicio de la competencia, Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina que supo mostrar sus aptitudes en tiempos de tormenta, comienza a definir la lista que, por primera vez en la historia, será de 26 jugadores. Cuáles son las certezas que tiene el DT en su cabeza del grupo que empezó a formarse tras el caos de Rusia 2018.

"En nuestra listas son siempre los mismos 26, 27, 28, 29. Ahora tenemos la posibilidad de llevar 26. No descartamos nada porque no está bueno hacerlo, pero la tenemos bastante clara. La lista saldrá de los que estuvieron con nosotros", confesó Scaloni a comienzos de agosto, luego de finalizar sus vacaciones en Argentina y rumbo a Europa. Sus listas siempre tuvieron patrones comunes y bastante lógica por el momento que pasaban los jugadores a los que llamaba. Sin embargo, el oriundo de Pujato sabe que no puede descartar nada hasta último momento: los imponderables, como lesiones, que puedan surgir antes del viaje a Qatar como también algún nombre sorpresa, rondan en su cabeza. Si la nómina de 26 integrantes debiera entregarse hoy, el 11 de gala y algunos recambios están definidos por Scaloni.

El 11 de memoria y los suplentes que son fija

A 100 días del Mundial de Qatar 2022, cuáles son las certezas de la lista de Lionel Scaloni.

Durante los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanasm en la Finalissima ante Italia y en amistosos, los 11 titulares no variaron salvo por un caso excepcional y hasta los reemplazantes fueron siempre los mismos. Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (Nicolás Tagliafico), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez), Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez son los que suelen tener más minutos desde el inicio o ingresando desde el banco. Otros de los que parecen tener su lugar casi asegurado por la cantidad de convocatorias que recibieron son Franco Armani, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister, Alejandro "Papu" Gómez, Julián Álvarez, Joaquín Correa y Nicolás González. Entre todos estos nombres, conforman 23 jugadores y restarían solo dos para cerrar la lista. Sin embargo, las opciones para esos lugares pueden llegar a hacer muchas, sacando al tercer arquero.

Arqueros, dos opciones para un lugar

En la convocatoria tiene que haber tres arqueros y si hay un puesto que parece saldado es el de "Dibu" Martínez en el arco, lugar que no soltó desde que debutó por eliminatorias en Santiago del Estero frente a Chile, semanas antes de la Copa América de Brasil 2021. La primera alternativa parece ser Armani, que venía siendo el titular del equipo de Scaloni hasta la llegada del portero del West Ham. Para el tercer portero que ingrese en la lista definitiva, las alternativas son dos y de nivel muy parejo: Julián Musso y Gerónimo Rulli. El exjugagador de Racing fue quien más citaciones tuvo entre los dos, sin embargo Rulli terminó atajando ante Ecuador en la última fecha de eliminatorias ante la ausencia de Martínez. La elección entre ambos seguramente va a ser por una diferencia mínima, ya que ambos son titulares en sus equipos europeos de primer nivel.

Defensores, ocho confirmados y tres nombres para un lugar

La línea defensiva es otro de los aspectos positivos del ciclo Scaloni. Sin grandes recambios, los 4 titulares siempre fueron los mismos desde la obtención de la Copa América en el Maracaná. Molina, Romero, Otamendi y acuña, a los que se suman Montiel, Tagliafico, Pezella y Lisandro Martínez son los 8 que estuvieron siempre considerados y con protagonismo. Solo quedará un lugar para completar la faceta de defensa, en el que parece haber tres nombres que se lo disputan: Lucas Martínez Quarta, Juan Foyth y Marcos Senesi. El ex-River Plate había sido el zaguero central titular al comienzo de la etapa de Scaloni, aunque con el correr de los partidos la merma en su rendimiento lo sacó del equipo y ahora es todo una incógnita. Los casos de Foyth y Senesi son totalmente distintos: el ex-Estudiantes de La Plata fue marginado durante un tiempo, pero regresó en las últimas convocatorias y puede ser una opción tanto como central como marcador lateral; mientras que el ex-San Lorenzo acaba de ser traspasado al Bournemouth de la Premier League luego de una gran temporada en el Feyenoord de Holanda y su nivel viene en alza.

Volantes, seis certezas y una duda en la que puede haber sorpresa

El mediocampo encontró solidez y volumen de juego con el paso del tiempo. De Paul, Paredes, Lo Celso, Rodríguez, "Papu" Gómez y Mac Allister, quien convenció al entrenador con sus últimas convocatorias, son los que tienen su lugar casi asegurado de no ocurrir algo inesperado. También en este sector del campo va a quedar un espacio por ocupar, y las opciones parecen ser bien concretas. Exequiel Palacios, quien estuvo citado para todos los partidos del seleccionado mientras estuvo sano y sin lesiones, es una duda a esta altura. Más allá de sus repetidas convocatorias al seleccionado, su nombre es un interrogante por la intempestiva aparición de Enzo Fernández que, tras dos buenas temporadas en el fútbol argentino, fue transferido al Benfica de Portugal y ya convirtió tres goles en igual cantidad de partidos. La decisión, parece, será por detalles mínimos, aunque el jugador del Bayer Leverkusen parece correr con más ventaja por el conociemiento que ya tiene del equipo. También aparece Emiliano Buendía como una posible opción.

Delanteros, seis fijas y dos joyas para un puesto

La delantera del seleccionado "Albiceleste" parece asentada de la mano del capitán y líder del equipo, Lionel Messi. El rosarino, que podría disputar su última Copa del Mundo, compartió de manera repetida la zona ofensiva junto a Lautaro y Di María, y no parece que eso vaya a cambiar. Los otros nombres que tienen un pie y medio adentro de Qatar son Correa, Álvarez, que ahora en el City podrá aumentar su experiencia, y González. Con este panorama, solo quedaría una plaza para el restante delantero y quienes luchan por él son nada dos figuras del fútbol internacional: Ángel Correa y Paulo Dybala. "Angelito" fue parte activa de las eliminatorias sudamericanas y es una alternativa para, además de jugar por el frente de ataque, correrse a la banda derecha. Sin embargo, los últimos llamados de Scaloni a Dybala abren el interrogante, aún más para esta temporada que el cordobés se marchó libre de la Juventus para jugar en la Roma. Allí, buscará tener más rodaje que la campaña anterior para tener chances de entrar en la lista definitiva, pedido exclusivo que le hizo el entrenador para tenerlo en consideración.