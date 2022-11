La picante ninguneada de Messi a Lewandowski en el Mundial Qatar 2022: el video

El video de la tremenda ninguneada de Lionel Messi a Robert Lewandowski en pleno Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022. El momento de la jugada por el Grupo C.

Lionel Messi ninguneó a Robert Lewandowski sobre el final del partido entre la Selección Argentina y Polonia, por la tercera y última fecha del Mundial de Qatar 2022. Cuando el encuentro estaba por terminar en el Estadio 974 de Doha, el centrodelantero de Barcelona (España) fue a marcar al astro de PSG en una acción que parecía sin importancia en la mitad de la cancha.

Allí fue cuando el rosarino enganchó, pisó la pelota, lo gambeteó, lo superó y "Lewa" le hizo falta. Al instante, la figura polaca le pidió disculpas con un gesto. Sin embargo, lejos de aceptarlas, "La Pulga" se quedó mirando para el otro lado y no le dio la mano. Igualmente, apenas culminado el encuentro, Robert lo fue a saludar nuevamente y allí sí el argentino lo aceptó y hasta se dijeron algo al oído.

Cuándo nació la "pica" entre Messi y Lewandowski

Cuando "Leo" ganó su séptimo Balón de Oro en noviembre de 2021, había llenado de elogios al europeo, de quien dijo se merecía el premio que no le habían entregado en 2020 por la pandemia de coronavirus. En aquella edición no se lo dieron a nadie precisamente por el Covid-19. No obstante, luego el rosarino no lo votó en el primer lugar para el The Best y el crack de Polonia se enojó. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías”, le devolvió el 9 inesperadamente. Visiblemente fastidioso, amplió: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”.

Lewandowski no lo pudo parar a Messi y le pidió disculpas.

Tras haberse quedado igualmente con el mencionado trofeo, "Lewa" fue consultado por la elección del astro albiceleste y hasta disparó: "¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en el segundo lugar, pero ahora ha decidido votar de distinta manera...”. “No puedo decir mucho más al respecto, sí puedo decir que yo voté a él en la segunda posición anoche”, concluyó.

Por su lado, el de PSG fue consultado al respecto en TyC Sports y simplemente atinó a decir: "Mis palabras en ese momento fueron sinceras, era lo que pensaba... Que diga lo quiera, no me interesa". De cualquier manera, esa vieja rivalidad recrudecerá con un encuentro que, tal vez, deje a uno de los dos afuera de la última Copa del Mundo de ambos.

Lewandowski estalló por una pregunta sobre Messi en el Mundial

En una conferencia de prensa, Lucas Beltramo le preguntó al delantero europeo por las supuestas críticas hacia el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, el astro se sorprendió por la consulta y le contestó de manera tajante: "¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram... Nunca dije eso de Messi".

Por otro lado, analizó la actualidad del rosarino y añadió: "Está en una muy buena forma y no sólo en su Selección, sino también en PSG". "Se nota a cada paso que es una leyenda de Barcelona", completó con relación al recuerdo de "Leo" por parte de los hinchas de su club actual.