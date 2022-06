La firme decisión del Gobierno argentino contra los barras para el Mundial Qatar 2022: "Lista negra"

La lista negra del gobierno con 5000 barras que no podrán asistir al Mundial de Qatar 2022.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y, con la Selección Argentina confirmada en la máxima cita del fútbol, el Gobierno nacional toma medidas para evitar que las barrabravas viajen en masa, como ha ocurrido anteriormente. Por lo tanto, ya se mueven al respecto varios meses antes del arranque de la máxima cita, que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximos.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Grabia en TyC Sports, el ministerio de Seguridad liderado por Aníbal Fernández les acaba de asestar un durísimo golpe a las barras de cara a la Copa del Mundo. Mientras se jugaba La Finalissima entre "La Scaloneta" e Italia en Londres, continuaban las negociaciones entre las partes en esta línea.

El Gobierno de Argentina vs. los barras para el Mundial de Qatar: los detalles del operativo

Según Grabia, Aníbal Fernández firmó con el embajador de Qatar en nuestro país, Battal Meajeb B.M. Al Dosari, el convenio de cooperación contra la violencia en el fútbol. De esa manera, Argentina le hizo entrega de una lista con casi cinco mil nombres de barras e hinchas que tienen activo el derecho de admisión, por lo que no pueden concurrir a ningún estadio de este territorio.

Dicho derecho de admisión no aplica para otros países de Sudamérica, ya que los implicados pueden ir para los partidos de la Copa Libertadores, de la Sudamericana o hasta de las Eliminatorias. No obstante, la intención es que sí sea aplicado en Qatar. Es más: se planea la deportación de todo aquel que tenga causas por violencia en el fútbol argentino. La consigna es "un Mundial libre de barras".

La reunión de Aníbal Fernández con organizadores qataríes dio resultado.

En la reunión entre Aníbal Fernández y Al Dosari, también estuvieron presentes también autoridades de la Secretaría de Seguridad en el Fútbol. En la "lista negra" aparecen no solamente aquellos violentos más conocidos como Rafael Di Zeo, "Caverna" Godoy o "Bebote" Álvarez, sino que también figuran muchísimos hinchas que son "infractores a la ley de espectáculo deportivo" sin pertenecer a ninguna asociación ilícita en las tribunas.

De hecho, casi todos ellos quedaron con el derecho de admisión por diversos motivos: por haber querido ingresar a las canchas sin los tickets, por estar -aún sin su voluntad- en medio de un desorden, por la resistencia a la autoridad o por no haber superado el cacheo por diferentes infracciones.

"No habrá diferencias entre un capobarra o un simpatizante común: todos serán iguales ante la ley", prometen. De acuerdo con Grabia, "esta situación podría provocar una avalancha de recursos de amparo para que sus nombres sean borrados, pero según el Gobierno no habrá clemencia, salvo casos puntuales que no tienen que ver con barras conocidos".

"Es más: hubo varios abogados de primera línea que, atentos a lo ocurrido, se estuvieron moviendo en el último tiempo para que sus defendidos salieran de la prohibición", comunicó el periodista. Igualmente, aclaró que "no lograron su cometido".

Lo concreto es que, después de varios escándalos con los barras albicelestes en los últimos Mundiales, el Gobierno nacional parece haberse puesto firme con los violentos de cara a Qatar 2022. Igualmente, aseguran por lo bajo que "todavía no se puede cantar victoria" porque faltan cinco meses y medio para el inicio del torneo y "puede pasar cualquier cosa".