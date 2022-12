La contundente opinión de Gallardo sobre el técnico de Francia a horas de la final: "Manipulador"

Marcelo Gallardo conoce muy bien a Didier Deschamps, técnico de Francia que se medirá con la Selección en la final del Mundial, y en un momento de su carrera lo destrozó con su contundente opinión.

Marcelo Gallardo conoce muy bien a Didier Deschamps, el técnico de Francia, equipo que enfrentará a la Selección en la gran final del Mundial de Qatar 2022. Es que ex entrenador de River Plate lo tuvo como DT en su paso por el Mónaco y no la pasó nada bien. Por este motivo, cuando el "Muñeco" se desvinculó del club destrozó a su actual colega por los malos tratos recibidos cuando era futbolista y no fue la única vez que lo hizo.

De hecho, la decisión de irse de la institución fue a raíz de la continuidad del propio Deschamps en el puesto. Esto finalmente se dio, Gallardo rescindió su contrato antes de tiempo y regresó al "Millonario" para su segunda etapa. Para colmo, cuando el ex hombre de la "Albiceleste" asumió en Núñez también se refirió a la pelea que tuvo con el galo y lo que le sirvió para aprender y desempeñarse luego en el cargo.

El inicio del conflicto fue responsabilidad del propio estratega francés, quien no citó a Gallardo a un partido del Mónaco y esto enfureció al argentino que no se lo perdonó. El "Muñeco" pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera y la decisión del DT le cayó bastante mal. "Deschamps es un manipulador. En su momento no dije nada, mantuve mi comportamiento profesional, pero terminó la temporada, hago un balance personal y fueron muy pocas veces las que jugué", lanzó el ex técnico de River y liquidó al francés.

Por otro lado, antes de dejar el club por los problemas que tuvo, Gallardo anticipó lo que se vendría: "Mi decisión está tomada. Si sigue como técnico del Mónaco me iré a otro club. Sabrá mucho de fútbol, pero a nivel humano no es una persona derecha ni un hombre correcto", agregó el "Muñeco", que antes de asumir en la "Banda" también lo atendió asegurando que le mintió y que eso le vino muy bien para aprender y no hacerlo con sus jugadores.

Argentina vs. Francia por la final del Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará con el defensor del título en el Estadio Lusail de la capital Doha el domingo 18 de diciembre desde las 12 horas de Argentina. Si el duelo culminara igualado en los 90 minutos, habrá una prórroga de 30 (con 2 tiempos de 15) y, si aún así persistiera el empate, decidirán al campeón por los penales.

La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.