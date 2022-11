La controversial canción de Uruguay para el Mundial en contra de Argentina, Messi y Maradona

A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, se viralizó una canción de Uruguay en contra de la Selección Argentina, de Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

A menos de 10 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022 se viralizó una polémica canción de Uruguay en la que critican a la Selección Argentina, a Lionel Messi y a Diego Armando Maradona. La misma, en la que además hablan de Brasil y Chile, lleva la melodía de La parte de adelante, tema compuesto por Andrés Calamaro. Por supuesto, no tardó en hacerse viral y recibir miles de comentarios en contra por parte de los fanáticos de la "Albiceleste".

Un usuario de TikTok lo subió, el video alcanzó el millón de vistas y superó los 100.000 likes en la mencionada red social. El "Charrúa" que escribió la nueva letra incluyó momentos de distintas consagraciones de su Seleccionado a lo largo de la historia, tales como la Copa del Mundo de Brasil 1950 que ganaron en el Maracaná, como también la Copa América 2011 en nuestro país. Una de las más apuntadas fue la "Roja", que todavía no levantó el trofeo más preciado.

"No soy porteño porque yo no me la creo, no soy brasuca porque no soy pizarrero. Nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar. A la Argentina le ganamos varias veces, de visitante, en su copa, con su gente. Estaba Messi estaba Diego Maradona, y la celeste en Buenos Aires fue campeona", expresa la primera parte de la canción y recuerda las veces que triunfaron en nuestro país con los astros en la cancha.

Por otro lado, también atacaron fuerte a Brasil y Chile: "Qué más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta les cambiamos. Y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol".

Fixture de Uruguay en Qatar 2022

Uruguay vs. Corea del Sur: 24 de noviembre - 10.00

Uruguay vs. Portugal: 28 de noviembre - 16.00

Uruguay vs. Ghana: 2 de diciembre - 12.00

Lista de convocados de la Selección de Uruguay

Arqueros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray) y Sebastián Sosa (Independiente).

Defensores: José Luis Rodríguez (Nacional), Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Matías Viña (Roma) y Mathías Olivera (Napoli).

Mediocampistas: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), y Facundo Torres (Orlando City, Estados Unidos).

Delanteros: Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia) y Maximiliano Gómez (Trabzonspor, de Turquía).