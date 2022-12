Insólito: Trezeguet hincha por Francia en la final y desde Argentina lo destrozaron

David Trezeguet hinchará por Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 contra la Selección Argentina y en las redes sociales lo liquidaron. "Careta", le dijeron entre otras cosas.

David Trezeguet hinchará por Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a la Selección Argentina y en las redes sociales lo destrozaron. El exfutbolista nació en Ruan, en el país europeo, aunque desde muy chico vivió en Buenos Aires e inició su carrera profesional en Platense. Con apenas 16 años, debutó allí en la Primera en 1994 y luego siempre fue muy elogioso con Argentina.

Sin embargo, apenas consumada la clasificación de "Les Bleus" a la definición de la Copa del Mundo, el exdelantero de 45 años publicó en su cuenta oficial de Instagram (@trezeguetoficial), para sus más de 700.000 seguidores, una imagen del perfil del Seleccionado con algunos jugadores galos festejando y la frase "en finale (en la final)". "Francia vs. Argentina", agregó.

Apenas salió el posteo, muchos argentinos comenzaron a liquidarlo con los comentarios en esa misma publicación. Lo llamaron "careta", "sin códigos", "menos códigos que stereo robado", "juegan en Francia pero son todos de Angola" y "se te juntó el ganado". "Imperialismo y colonialismo vs. sometidos y anestesiados. No nos hagan despertar", se animó otro hincha en el feed del ex River y Newell´s, entre otros.

Los hinchas liquidaron a Trezeguet en Instagram.

Algunos hinchas argentinos liquidaron a David en Instagram.

La historia de Trezeguet en la Selección de Francia

El exatacante oriundo de Ruan solamente jugó solamente en Mónaco de ese país entre 1995 y 2000. Sin embargo, en el combinado nacional tuvo un extenso recorrido de una década entre 1998 y 2008. Allí disputó 71 partidos, marcó 34 goles y consiguió 2 títulos: el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000. Además, marcó el gol del título en la Euro y falló el penal fundamental de la definición de la Copa del Mundo de 2006 frente a Italia.

Más allá de que se crió en la Argentina, se formó futbolísticamente allí, jugó en tres equipos y hasta trabajó como panelista post retiro, "Treze" va con Francia en la final del Mundial. Y los fanáticos de "La Scaloneta" no se la dejaron pasar.

David, campeón del mundo con Francia en 1998.

Argentina vs. Francia por la final del Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Scaloni chocará con el defensor del título en el Estadio Lusail de la capital Doha el domingo 18 de diciembre desde las 12 horas de Argentina. Si el duelo culminara igualado en los 90 minutos, habrá una prórroga de 30 (con 2 tiempos de 15) y, si aún así persistiera el empate, decidirán al campeón por los penales.

La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.