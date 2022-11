El relato de Mariano Closs en el triunfo de Argentina: "El que cambió"

El periodista deportivo estuvo a puro grito en los dos golazos de Messi y Enzo Fernández contra México y generó una gran euforia. El audio del relator.

Mariano Closs emocionó a todos con el relato de los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, que le dieron la victoria a la Selección Argentina contra México en el Mundial Qatar 2022. El periodista deportivo fue aclamado en redes sociales con los gritos en la transmisión que hizo por FdP Radio.

El equipo que dirige Lionel Scaloni se sacó un peso de encima y revivió en el Mundial. Las emociones de los hinchas argentinos fueron grandes y, a través de su relato, Mariano Closs intensificó la euforia con una gran descripción de lo que fueron los goles frente a México.

"Tan atrás no se puede jugar. Y México le cedió todo el terreno desde que empezó el segundo tiempo. La pelota para Messi sin marca y con los puños apretados celebra con su gente", soltó Closs en su relato. El gol del capitán argentino fue a los 18 minutos del segundo tiempo, donde ya se deslizaba la posibilidad de que Argentina podía hacer su primer gol.

"¡El que le cambió la cara y el ritmo a la Argentina! Apareció el hombre del Benfica, el exjugador de River, con esa capacidad enorme que tiene de reinventarse, de aparecer en lugares distintos. Rápido de Buenos Aires al fútbol europeo y la Selección Argentina para jugar y gravitar", destacó el periodista de ESPN sobre el golazo de Enzo Fernández. El 2 a 0 lo convirtió a tres minutos del final del partido.

Lionel Messi: "Hoy arranca otro Mundial para nosotros"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, señaló que tras el triunfo frente a México al equipo de Lionel Scaloni le quedan "todas finales". El astro rosarino negó estar lesionado y sostuvo que desde ahora "arranca otro mundial para la Argentina".

"El primer tiempo lo jugamos como teníamos que hacerlo, con mucha intensidad y el segundo tiempo nos soltamos. Había que ganar para acomodarnos", dijo Messi en una entrevista tras el partido.

Con referencia al partido de Arabia Saudita, Messi sostuvo: "Nos costó mucho, el primer partido nos costó acomodarnos. Es normal, hay mucho condicionante, como los chicos que recién juegan un mundial, el horario. Fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido, sabíamos que hoy arrancaba otro mundial para nosotros".

Messi negó estar lesionado aunque aclaró que se dobló un tobillo en el último minuto del partido contra Arabia. "No sé por qué se dijo que estaba lesionado. Se habló del tobillo y del tobillo no tenía nada. En el último minuto del primer partido me lo doblé pero estaba bien".