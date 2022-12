El polémico ataque de Fantino al Pollo Vignolo y a Closs: "Andá al proctólogo"

Alejandro Fantino atacó con todo a Sebastián "Pollo" Vignolo y a Mariano Closs luego de la victoria de Argentina ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Fantino atacó con todo al "Pollo" Vignolo y a Mariano Closs luego de la victoria de la Selección ante Polonia por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El conductor no dudó en atacar a sus ex compañeros y remarcó lo que le dijo a uno de ellos en 2020 sobre uno de los futbolistas de la "Albiceleste" que la rompió contra los europeos. La pelea entre los colegas continúa más picante que nunca y Fantino no dudó en acrecentar la polémica.

Es que el elenco dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2 a 0 ante los polacos y una de las grandes figuras del equipo fue Julián Álvarez, que convirtió el segundo tanto para sellar el triunfo tras el pase de Enzo Fernández. Horas después del encuentro, el periodista con pasado en ESPN remarcó que él lo pidió para el Seleccionado mucho tiempo antes y se lo dijo a Closs y compañía. Sin embargo, la manera en que lo dijo fue lo que más llamó la atención por las palabras que utilizó.

"En octubre del 2020 le estaba diciendo en la jeta a Closs que Julián Álvarez tenía que ser el 9 de la Selección en reemplazo de Agüero. Y como siempre Closs riéndose, cancheramente con esa sonrisita de costadito. En la cara, no había sido ni convocado a la Selección Julián Álvarez. Que te la saque el doctor, Marianito. A vos, al Pollo y a toda la banda de la burguesía futbolera de ESPN", soltó Alejandro Fantino contra los relatores de la señal de Disney.

Por otro lado, el conductor agregó y derrapó contra sus ex compañeros: "Y caminen entre la gente, no se queden adentro del hotel, no sean tan cagones, den la cara. 2 a 0 Argentina, otra más, Marianito. Andá al proctólogo y que te la saque el doctor. La del negro de WhatsApp tenés adentro. ¿Quién hizo el segundo gol? Julián Álvarez... 2020".

El Pollo Vignolo e ESPN hicieron un papelón en el Mundial Qatar 2022

Desde el lugar en el que se está desarrollando la máxima cita del fútbol a nivel Selecciones, Azzaro sacó a la luz los detalles de la contundente derrota de la señal deportiva de cable en la competencia del rating. Con los números en el video, el periodista de 37 años expuso la audiencia conseguida por cada señal a las 21 horas de Argentina, es decir a las 3 de Qatar, cuando no hay partidos disputándose.

Allí se puede apreciar que ESPN apenas logró un promedio de 0.7 puntos de rating, contra los 2.7 de TyC Sports y los 3.2 de la TV Pública. Cada unidad significa alrededor de 100.000 personas, por lo que el canal de Disney apenas tuvo a 70.000 televidentes en vivo en el promedio del prime time. Sin contar los usuarios que estaban en las aplicaciones de streaming de cada medio de comunicación, a las 20 horas de Argentina la distancia también fue lapidaria: una media de 0.9 para ESPN, 3.5 para TyC y apenas un 0.5 de la TV Pública.