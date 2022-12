El picante reto de Messi al Kun Agüero en Twitch: "No aparecés"

Lionel Messi picanteó en vivo a Sergio Agüero en pleno Twitch en la previa del partido de la Selección ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El exjugador del Manchester City inició la transmisión y habló junto a su mejor amigo y Alejandro "Papu" Gómez sobre el equipo y varias cuestiones personales. El mejor del mundo aprovechó el momento para cruzarlo en pleno stream por no aparecer en el grupo de WhatsApp de los futbolistas.

El "Kun" mostró el fondo que lo acompañaba en la transmisión, en donde aparecía una gigantografía de la "Albiceleste" levantando el trofeo de la Finalissima que le ganaron 3 a 0 a Italia en Wembley. A su vez, contó que hace un tiempo envió una foto de la misma al mencionado grupo y nunca recibió una respuesta. Lionel lo escuchó atentamente y no dudó en cruzarlo.

"Estoy desde un departamento que alquilé. No sé si se acuerdan, boludo, que mandé en el chat del grupo un banner gigante y no me dieron ni bola. Antes de empezar el Mundial lo mandé y dije lo preparo para llevar a Qatar. Si se fijan en el chat lo mandé, pasa que ustedes son más giles", lanzó Agüero en pleno vivo de Twitch. El primero en salir al cruce fue el propio Messi, que soltó: "Lo que pasa que vos no aparecés. Cuando estás al pedo y te acordás empezás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco, escribís cuando tenés ganas nomás".

El "Kun" respondió: "Y claro, pero está bien. ¿O está mal? Escribir cuando tengo ganas". Ante esto, el del PSG le contestó nuevamente de manera picante: "A veces estamos hablando todos y vos no apareces. Y pasan tres días y aparecés vos con cualquier cosa. Y empezás a mandar una cosa atrás de otra". A lo que el exfutbolista dijo: "Y yo lo dejo que están hablando ustedes ¿Qué querés que haga? A veces están hablando de la concentración".

Por otro lado, Sergio Agüero buscó que Gómez se ponga de su lado en la discusión y lanzó: "No, pero no ahora. En general. Dale, igual 'Papu' yo soy el que más hablo. Le meto onda en el chat". El del Sevilla no lo dudó y apoyó al mejor del mundo con su comentario: "Para mí el Capitán tiene razón". Poco tiempo después se sumaron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes también participaron y hablaron en vivo.