El Kun Agüero salió a defender a Lautaro Martínez: "Clave"

El exdelantero de la Selección Argentina respaldó al crack del Inter y lo defendió de las críticas después del partido de Australia.

Después de que se hayan tergiversado las declaraciones de Sergio Agüero sobre Lautaro Martínez en la que dijo que el encuentro contra Arabia Saudita "no era para Lautaro Martínez", ahora el exdelantero bancó al atacante y lo defendió de las críticas por haber errado goles de la Selección ante Australia. "Lautaro va a ser clave en este Mundial", dijo.

El exdelantero de la Selección Argentina se refirió a la actuación del delantero del Inter y lo respaldó de las críticas despiadadas. En diálogo con ESPN lanzó: "Lautaro va a ser clave en el Mundial. Me hace acordar. A mí me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una. Y en la semifinal con Brasil metí dos. De la nada... De la nada, decís ¿cómo hice?".

Luego, el exatacante del Manchester City añadió: "Como delantero, cuánto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre". Por otro lado, aconsejó: "Si le toca jugar y pensar que él no va a hacer el gol, que lo va a hacer otro. Sacarte eso. Te aseguro que, de la nada, te va a quedar ahí y es empujarla".

La visión de Agüero contra Arabia: "Argentina jugó muy bien"

A diferencia de lo que muchos opinaron con relación a la tarea del equipo en el estreno, el ex Barcelona respaldó a sus excompañeros: "Para mí, Argentina jugó muy bien". Además, pidió "reconocer que Arabia planteó muy bien las líneas" y recordó que La Scaloneta "no había jugado con un equipo tan adelantado, ante los que tenés que tener mucha precisión".

Con respecto al planteo defensivo de los asiáticos una vez que dieron vuelta el marcador, el ex Manchester City añadió que "meter esos pases al espacio no es fácil" y que "ellos llegaron dos veces y fueron dos goles". Sin embargo, insistió para cerrar: "A mí Argentina me gustó cómo jugó. Arabia paró a los dos centrales arriba para que quedáramos en offside".