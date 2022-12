El "baile de la paloma": el festejo viral de Richarlison con Ronaldo

El delantero de Brasil sumó al mejor atacante de todos los tiempos en un baile viral. "El baile de la paloma", se hizo furor.

Después del triunfo de Brasil frente a Corea del Sur, el delantero de Brasil Richarlison fue principal protagonista por varios asuntos. Tanto el golazo que metió como también el festejo con Tité, el entrenador de la Selección de Brasil. Sin embargo, después también fue viral porque es el dueño de un particular baile que repite varias veces.

Richarlison, después de ganar, se sumó a una entrevista con el mejor número 9 de todos los tiempos: Ronaldo. El mítico "O Fenómeno" habló y tuvo una charla con el delantero. El campeón mundial de 1994 y 2002 se animó, por otro lado, a hacer su cláscio baile de "la paloma" que, además, tiene un paso similar al de Mik Jagger en "Satisfaction".

El mejor delantero de todos los tiempos bailó con Ronaldo y la charla entre ambos se hizo viral a través de redes sociales. DE hecho, el goleador indicó: "Ensayamos en el hotel antes de venir al partido. Esa alegría tenemos cuando salimos al campo o mientras nos quedamos en el hotel. Hay que seguir así. Es el primer baile que hace (Tite) y es normal. Poco a poco se adaptará. Lo importante es que él está con el grupo, y todos están unidos”.

Un crack histórico destrozó a los jugadores Brasil por bailar en sus festejos: "Falta de respeto"

Un histórico destrozó a los jugadores de Brasil por bailar en los festejos de sus goles en el Mundial de Qatar 2022. Este hecho se dio luego de que la "Verdeamarela" golee por 4 a 1 a Corea del Sur en los octavos de final del torneo y el ex futbolista no se guardó nada. Es que claro, no sólo le molestó que los propios representantes del equipo se "burlen" de sus rivales, sino que también lo haga el DT, Tite.

El crack en cuestión fue Roy Keane, ex hombre del Manchester United y la Selección de Irlanda, quien aprovechó la ocasión para atacar a los brasileños por sus celebraciones. Casualmente, el británico tampoco tiene un buen historial a lo largo de su carrera, ya que, entre otras cosas, "retiró" nada más y nada menos que al padre de Erling Haaland tras darle una patada criminal. Ahora, y ante la alegría de los "Cariocas", no dudó en salir al cruce.

Creo que es una falta de respeto bailar así cada vez que marcan un gol. Sé que en un punto tiene que ver con la cultura, pero es una falta de respeto al oponente. Incluso su técnico se involucra. No me gusta", lanzó en un medio británico el ex volante irlandés que, si bien hizo un interesante recorrido vistiendo los colores del United, también acumuló varias expulsiones por su juego brusco en la mitad de la cancha.