Compró 20 mil camisetas de "Inglaterra campeón" y su negocio se frustró: "Devastado"

El empresario quiso hacer negocios pero todo salió mal. La noticia fue revelada por el periódico "The Mirror"

Una llamativa situación ocurrió durante el Mundial. Un empresario inglés compró, antes del arranque de la Copa del Mundo, 18 mil camisetas que decían "Inglaterra Campeón del Mundo" con la idea de revenderlas. Sin embargo, tuvo mala suerte, su selección quedó eliminada y su negocio se frustró.

A través del periódico The Mirror se reveló la historia y, de esta forma, Karl Baxter confiaba tanto en la selección que compró más de 18 mil camisetas de color blanco y les grabó el mensaje y además la imagen de la Copa del Mundo.

La empresa de Baxter, denominada Wholesale Clearance UK, con sede en Poole, compró las camiseta y planeaba ganar 160.000 dólares (195.000 libras) ya que las iba a vender en 440.000 dólares (360.000 libras) tras comprarlas en 280.000 dólares (230.000 libras). Pero Baxter no contaba con que Inglaterra iba a quedar eliminado por Francia en cuartos de final, tras perder 2-1.

"Estoy devastado. Las primeras actuaciones me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me las ofreció y dije que sí. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas". Inglaterra solo ganó una Copa del Mundo y lo hizo en 1966 al ser local ante Alemania, por 4 a 2, y luego nunca más pudo llegar a una definición pese a haber estado cerca en 1990 y 20118, cuando fue semifinalista.

Con información de Télam