Brasil, afuera del Mundial: estallaron los memes por "la maldición del gato"

El repudiable ataque de Vinicius Rodrigues, encargado de prensa brasileño, a un gato en medio de una conferencia previa al partido contra Croacia, logró que las redes sociales se "vengaran" de Brasil tras quedar eliminados del Mundial.

El repudiable ataque de Vinicius Rodrigues, jefe de prensa brasileño, a un amistoso gato en una conferencia de prensa de Brasil (previa al partido contra Croacia) le costó muy caro al seleccionado carioca. Pese a que el equipo dirigido por Tite adoptó al animalito con el nombre "Hexa", un acto de justicia poética tras la demostración de violencia -en un video que no tardó en viralizarse en redes sociales- dejó a Brasil fuera del Mundial Qatar 2022 en la instancia de penales (perdió 4 a 2). Las redes sociales festejaron por unanimidad la eliminación y compartieron divertidos memes del felino y su "maldición del gato".

Cuando la conferencia se desarrollaba en los parámetros normales, una situación generó polémica: Vinicius Rodrigues, encargado de prensa brasileño, movió del escritorio a un gato que había aparecido de manera repentina tomándolo con sus dedos y no de la mejor manera. El hecho generó tensión durante la conferencia, incluso del jugador del Real Madrid, que no podía creer lo que había realizado su compatriota. Lo curioso es que este tipo de animales son considerados sagrados por la religión del Islam, ya que era el preferido del Profeta Mahoma, y el maltrato hacia los gatos en particular es un pecado y motivo de castigo divino.

Si bien el equipo brasileño se diferenció del jefe de prensa y nombró al gato "Hexa", que es la abreviatura de hexacampeón, los internautas de las redes sociales no perdonaron la violencia animal e iniciaron una feroz ola de críticas que apuntaron directo a Vinicius Rodrigues. La victoria de Croacia realzó la figura del felino agredido, que terminó siendo el protagonista y autor de "la maldición del gato".