¿Cuánto hace que un equipo sudamericano no es campeón del mundo?

Al conjunto francés le costó bastante quedarse con el título internacional.

Tras empatar por 1-1 en el tiempo reglamentario, la definición de la Copa Intercontinental 2025 se definió con disparos desde punto penal y la suerte estuvo del lado del PSG que le ganó al Flamengo por 2-1. Nuevamente, un club europeo se consagra campeón del mundo y deja a uno sudamericano privado de los festejos. Una racha que comienza a preocupar porque son 13 las temporadas de manera consecutivas en las que la CONMEBOL no presenta un conquistador mundial.

Lo primero a mencionar es que la FIFA decidió que haya dos campeonatos internacionales de clubes. Uno es el Mundial de Clubes que fue modificado de manera tal que dispone de la misma estructura que el certamen de selecciones profesionales. Mientras que el segundo expone el regreso de la Copa Intercontinental, pero que dejó de tener la presencia del campeón de la Copa Libertadores frente al conquistador de la Champions League. A partir de ahora se suman los campeones de la CONCACAF, AFC, CAF y OFC.

Paolo Guerrero le dio el título del Mundial de Clubes a Corinthians

La consagración de PSG señala que a los equipos sudamericanos le cuesta enormemente poder alzarse con el máximo título a nivel de clubes al cual se puede tener acceso. Esto es producto de que el Corinthians fue el último en dar una vuelta olímpica de este calibre en la temporada 2012, después de ganarle la final al Chelsea por 1-0 con el gol del peruano Paolo Guerrero. Un duelo que se disputó en Japón y contó con el Monterrey de México en el tercer puesto.

A partir de aquella edición, se registraron las consagraciones del Bayern, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester City y el PSG. En el camino quedaron equipos como Fluminense, Flamengo, Gremio, Palmeiras, River, San Lorenzo y Santos. También se debe sumar a Al-Ain FC Emiratos Árabes Unidos, Tigres de México, Al-Hilal de Arabia Saudita, Kashima Antlers de Japón y Raja Casablanca de Marruecos.

Por otro lado, la modificación del sistema de competición de la Copa Intercontinental muestra que Flamengo regresará a Brasil con dos títulos más bajo el brazo. La FIFA decidió que el duelo ante Cruz Azul signifique la obtención del trofeo Derbi de las Américas, mientras que la semifinal contra Pyramids de Egipto les entregó la Copa Challenger. Si bien, no son los premios que fueron a buscar, se trata de dos conquistas que irán a rellenar las vitrinas de la institución.

Cuál fue el último equipo argentino en ser campeón del mundo

El último en disputar una final de un Mundial de Clubes fue River contra el Barcelona del 2015, pero de ante mano se sabía que no había chance alguna de que le pudiera hacer frente porque se trataba de un equipo compuesto con un Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en un nivel superlativo. Mientras que el último campeón a nivel intercontinental fue Boca en la temporada 2003, cuando le ganó al Milan de Italia por 3-1 en los penales en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

¿Quiénes son los primeros clasificados al Mundial de Clubes 2029?

Hasta el momento, se desconoce cuál va a ser la sede del próximo Mundial de Clubes porque hay grandes competidores para quedarse con el certamen de FIFA. Aparecen destinos como Alemania, Australia, Brasil, Catar, Estados Unidos e Inglaterra. Algunos rumores señalan que el campeonato podría desarrollarse nuevamente en esta parte del planeta pero trasladarse al país de la región sudamericana. La intención es llevarlo a un destino en donde el deporte disponga de miles de fanáticos.

De momento, la segunda edición de la competición tiene aseguradas las participaciones de Pyramids de Egitpo que es el conquistador de la Liga de Campeones de la CAF, Flamengo campeón de la Copa Libertadores, Al-Ahli de la Liga de Campeones de la AFC, PSG de la Champions League y Cruz Azul que ingresó por obtener la Copa de Campeones de la CONCACAF. En las próximas temporadas se irán conociendo a los nuevos participantes, además del equipo clasificado como campeón local por medio del cupo de país anfitrión.