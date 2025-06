Cuándo arranca y cuándo termina el Mundial de Clubes 2025: las fechas

El estadio de Atlanta, una de las sedes del Mundial de Clubes 2025.

El planeta se paraliza ante la llegada del Mundial de Clubes 2025. Se trata de un evento histórico por ser la primera bvez que este campeonato se juega bajo este formato, con 32 equipos divididos en ocho grupos, pertenecientes a seis confederaciones distintas. En esta ocasión dirán presente River y Boca, que llegan de un semestre con altibajos -más pronunciado en el "Xeneize"- y buscan en este torneo dar la gran sorpresa,

En el caso de Boca Juniors, el equipo de Miguel Ángel Russo enfrentará a una potencia europea como lo es el Bayern Munich, al Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi y al Auckland City de Nueva Zelanda, mientras que River Plate tiene por delante un grupo que en los papeles también es difícil, con el Inter de Milán como principal rival, el Rayados de Monterrey de México y el Urawa Red Diamonds en Japón.

En qué fecha arranca y cuándo termina el Mundial de Clubes 2025

La primera jornada del Mundial de Clubes 2025 se jugará el sábado 14 de junio en el partido que disputen el Inter Miami de Lionel Messi frente Al Alhy de Egipto a las 21 horas. Por su parte, el torneo finalizará un mes después con la final, que se jugará el domingo 13 de julio a las 16 horas. La fase inicial contará con 48 cotejos que se jugarán en un lapso de 13 días. Luego comenzarán desde el 28 de junio y hasta el 1 de julio ha realizarse los octavos de final, los cuartos de final tendrán lugar el 4 y 5 de julio, mientras que las semifinales se disputarán el 8 y 9 de julio.

El trofeo del Mundial de Clubes 2025.

Los estadios en donde se disputará la competencia serán el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Bank of America Stadium de Charlotte, TQL Stadium de Cincinnati, Rose Bowl Stadium de Los Angeles, Hard Rock Stadium de Miami, GEODIS Park de Nashville, MetLife Stadium de New York/New Jersey, Camping World Stadium e Inter&Co Stadium de Orlando, Lincoln Financial Field de Philadelphia, Lumen Field de Seattle y Audi Field de Washington.

Este es el cronograma completo del Mundial de Clubes 2025