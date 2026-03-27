Inglaterra vs. Uruguay: el partido imperdible del viernes 27 de marzo

Inglaterra y Uruguay se miden en un amistoso internacional de alto nivel que servirá como preparación rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que comenzará en junio. El partido se llevará a cabo este viernes 27 de marzo en suelo inglés, más precisamente en Wembley en el marco de la fecha FIFA. La dificultad para Argentina es que solo lo pasa una plataforma, recordando que tanto Xuper TV como Fútbol Libre no son legales.

El partido en cuestión representa una prueba más exigente para ambos seleccionados pensando en lo que se viene. Está claro que ambas buscarán ajustar detalles y evaluar variantes en sus planteles de cara a la próxima Copa del Mundo. Este imperdible cruce enfrenta a dos equipos que pretenden ser protagonistas en la cancha y sueñan con levantar otra vez el trofeo más preciado. De un lado Thomas Tuchel y del otro Marcelo Bielsa en un duelo que promete.

Cómo llegan Inglaterra y Uruguay al amistoso internacional en Wembley

El dueño de casa llega a este encuentro con la intención de seguir consolidando una base que ya mostró buenos rendimientos con el paso de los partidos en los últimos tiempos, pero que no se ve reflejado en títulos. Por su parte, los del "Loco" pretenden arribar al Mundial 2026 como candidatos teniendo en cuenta que afrontarán un grupo complicado compartido con España y necesitan rodaje internacional de categoría. A su vez, ambos seleccionados tienen un amistoso más programado de cara al torneo contra Japón y Argelia, respectivamente.

En cuanto a las Eliminatorias para la Copa del Mundo, Inglaterra terminó invicta con un total de 24 puntos producto de ocho victorias al hilo en la zona que compartió con Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Su puntaje le alcanzó para clasificar directamente y Uruguay la tuvo más complicada. Los de Bielsa quedaron en el cuarto puesto detrás de Argentina, Brasil y Colombia con 28 unidades tras siete triunfos, siete empates y cuatro caídas.

Los grupos de Inglaterra y Uruguay en el Mundial 2026

Grupo H: Cabo Verde, Arabia Saudita, España y Uruguay .

. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

La Selección de Uruguay ganó el último cruce ante Inglaterra en el Mundial Brasil 2014

Cómo está el historial entre Inglaterra y Uruguay antes del amistoso previo al Mundial 2026

A lo largo de la historia, la "Celeste" y los ingleses se midieron en 11 oportunidades entre amistosos y cruces en la Copa del Mundo. El último de ellos fue en Brasil 2014 cuando los uruguayos ganaron por 2 a 1 en fase de grupos en un encuentro determinante para seguir avanzando en el certamen y complicar a su rival con la clasificación a octavos de final que luego no consiguió. De hecho, el historial favorece a Uruguay ya que ganó cinco, perdió tres y empató los tres restantes.

En cuanto a Mundiales, sólo se enfrentaron tres veces e Inglaterra nunca le pudo ganar -dos derrotas y un empate en 1966-. Ahora se volverán a ver las caras después de 12 años, pero en el marco de un duelo amistoso que promete teniendo en cuenta lo que será la participación de ambos en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Inglaterra vs. Uruguay: hora y dónde ver en vivo