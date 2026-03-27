España, sin Finalissima, recibe a Serbia por un amistoso en un inusual estadio

España recibe a Serbia en un estadio inusual para un amistoso del equipo comandado por Luis de la Fuente en el marco de la preparación para afrontar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Después de la cancelación de la Finalissima que dejó a la "Furia Roja" sin partido para este viernes 27 de marzo, finalmente se confirmó que será ante los serbios. En total se midieron en varias ocasiones, pero no en el recinto que se verán las caras esta vez.

El combinado español enfrentará a su par europeo en el Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal. El escenario conocido como "El Madrigal" albergará un encuentro del seleccionado por tercera ocasión en la historia y el historial favorece al elenco de casa. Lo mismo sucede contra Serbia, el contrincante que tendrá por delante en un cruce que estará televisado por un canal en Argentina con el recordatorio de que tanto Xuper TV como Fútbol Libre no son legales.

Cómo llegan España y Serbia para el amistoso internacional en El Madrigal y cómo está el historial entre ambas selecciones

El seleccionado español que arrasó en el clasificatorio continental es uno de los principales candidatos a levantar el trofeo más preciado en 2026 y llega a este compromiso después de que se cancele la Finalissima ante la Selección Argentina que se disputaría este viernes 27 de marzo. Serbia, por su parte, quedó en el tercer puesto del Grupo K de las Eliminatorias europeas por detrás de Inglaterra y Albania -eliminada en Repechaje- y no clasificó. No serán los únicos amistosos que disputarán ambas selecciones ya que España enfrentará a Egipto y los serbios harán lo propio ante Arabia Saudita.

A lo largo de la historia se enfrentaron en cinco oportunidades entre amistosos, eliminatorias, Liga de Naciones. En total, la "Furia Roja" ganó dos y los tres restantes terminaron en empate. A su vez, cuando los españoles se midieron ante Yugoslavia en los mundiales 1982 y 1990, ambos cruces fueron con derrotas.

España recibe a Serbia en el marco de un amistoso internacional en la fecha FIFA

Cómo le fue a España jugando en cancha del Villarreal en la historia

La casa del Villarreal albergará un partido de la Selección de España una vez más siendo la cuarta vez en la historia que ocurrirá este hecho. El primero tuvo lugar en 1999 cuando el dueño de casa goleó a San Marino por 9 a 0, en 2008 se midió ante Chile y le ganó por 3 a 0, mientras que la última vez fue en 2018 con un empate ante Suiza por 1 a 1.

España vs Serbia: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 27 de marzo

: viernes 27 de marzo Estadio : Estadio de la Cerámica (Villarreal).

: Estadio de la Cerámica (Villarreal). Hora en Argentina : 17.

: 17. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: plataformas oficiales de los canales.

El fixture de España en el Mundial 2026