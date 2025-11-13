Inglaterra vs. Serbia por Eliminatorias al Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La Selección de Inglaterra cerrará su paso por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba a Serbia este jueves en Wembley, en un partido que encontrará a los Three Lions ya clasificados con récord perfecto y a los Eagles jugándose su última oportunidad de alcanzar el repechaje bajo el mando de su flamante entrenador Veljko Paunovic. El equipo de Thomas Tuchel mantiene una impresionante racha de 18 puntos sobre 18 posibles en el Grupo K, con 18 goles a favor y ninguno en contra, mientras que los serbios llegan un punto detrás de Albania en la lucha por el segundo puesto.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inglaterra y Serbia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inglaterra y Serbia?

El partido entre Inglaterra y Serbia por la fecha 9 del Grupo K de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 se jugará este jueves 13 de noviembre de 2025, a partir de las 16:45 horas (hora argentina) en el Wembley Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo de manera exclusiva vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el eslovaco Iván Kruzliak.

El conjunto inglés llega a este compromiso con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada desde el mes pasado, cuando goleó 5-0 a Letonia para confirmar su boleto a la próxima Copa del Mundo con dos fechas de anticipación. Los Three Lions han exhibido un rendimiento impecable en el Grupo K, donde acumulan 18 puntos de 18 posibles, mantienen el arco invicto con cero goles en contra y han convertido 18 tantos en seis presentaciones.

La selección dirigida por Thomas Tuchel atraviesa un gran momento goleador, habiendo conseguido tres victorias consecutivas por cinco goles o más en competiciones oficiales. Además, Inglaterra acumula cinco partidos sin recibir goles en todas las competiciones, incluyendo una victoria amistosa sobre Gales en octubre. Este será el penúltimo partido de los ingleses en las eliminatorias, ya que cerrarán su participación el domingo ante Albania.

Para este encuentro, el entrenador alemán tiene varias bajas en su convocatoria. Los jugadores del Newcastle United Nick Pope y Anthony Gordon no estarán disponibles por lesión, mientras que Marc Guehi del Crystal Palace es altamente improbable que participe pese a haber sido convocado. Trevoh Chalobah del Chelsea y James Trafford del Manchester City fueron llamados como reemplazos. Las inclusiones destacadas para este doble compromiso son Jude Bellingham del Real Madrid y Phil Foden del Manchester City, con el primero teniendo más posibilidades de ingresar al once titular en Wembley.

Por su parte, Serbia llega a este duelo en una situación completamente diferente, con su clasificación al Mundial en juego y bajo un nuevo liderazgo técnico. Veljko Paunovic, actual entrenador del Real Oviedo y ex técnico del Reading, asumió recientemente el cargo tras la renuncia de Dragan Stojkovic, quien dejó su puesto inmediatamente después de la derrota 1-0 en casa ante Albania el 11 de octubre. Este será el debut oficial de Paunovic al frente de los Eagles, enfrentando nada menos que a Inglaterra en Wembley.

Los serbios se ubican a un punto de Albania en la pelea por el segundo puesto del Grupo K, que otorga la clasificación al repechaje mundialista. La situación es crítica para las aspiraciones de Serbia: si pierden ante Inglaterra y Albania vence a Andorra el mismo jueves como se espera, las chances de clasificación de los balcánicos quedarán matemáticamente eliminadas. En su último partido, Serbia consiguió una victoria 3-1 sobre Andorra con Zoran Mirkovic como interino, cortando una racha de dos derrotas consecutivas.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones no es alentador para Serbia. Hace apenas dos meses, Inglaterra visitó a los Eagles y los goleó 5-0 en el partido de ida, dejando en evidencia la superioridad del combinado británico. Además, los visitantes llegarán a Wembley sin su máximo goleador histórico Aleksandar Mitrovic, quien tiene 63 goles con la camiseta nacional y no fue convocado para este doble compromiso de noviembre debido a una lesión no especificada. Esta ausencia representa un golpe significativo para las aspiraciones serbias, dejando la responsabilidad ofensiva en manos de Dusan Vlahovic y Luka Jovic.

Formaciones probables de Inglaterra y Serbia

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Dan Burn; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Dan Burn; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane. Serbia: Djordje Petrovic; Kosta Nedeljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Kostic; Nemanja Gudelj, Sasa Lukic; Andrija Zivkovic, Lazar Samardzic, Filip Kostic; Dusan Vlahovic.

El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, se espera que presente un once ofensivo pese a tener la clasificación asegurada. Jordan Pickford defenderá el arco inglés y podría conseguir su valla invicta número 43 con la selección, lo que lo igualaría con Joe Hart en el segundo lugar histórico de Inglaterra. En defensa, Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Dan Burn conformarían la línea de cuatro, mientras que Elliot Anderson acompañará a Declan Rice en el mediocampo. El tridente ofensivo estaría integrado por Bukayo Saka, Jude Bellingham y Marcus Rashford, con Harry Kane como referencia de área.

Las bajas confirmadas de Nick Pope, Anthony Gordon y la probable ausencia de Marc Guehi obligaron al cuerpo técnico inglés a convocar refuerzos. Chelsea aportó a Trevoh Chalobah y Manchester City a James Trafford para reemplazar a los caídos. Además, tres jugadores sin experiencia en la selección mayor fueron incluidos en la lista: Jarell Quansah del Bayer Leverkusen, Alex Scott del Bournemouth y Nico O'Reilly del Manchester City. Pese a tener el primer puesto asegurado, Tuchel no tiene planeado hacer grandes experimentos en la alineación titular.

Por el lado de Serbia, el nuevo entrenador Veljko Paunovic implementará algunos cambios tácticos respecto a la era de Dragan Stojkovic. El técnico argentino-serbio prefiere utilizar una línea de cuatro defensores, en contraste con los sistemas de tres centrales (3-5-2 o 3-4-1-2) que solía emplear su antecesor. Djordje Petrovic será el guardameta titular, con Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Srdan Babic y Filip Kostic completando la defensa. En el mediocampo, Nemanja Gudelj y Sasa Lukic operarán como volantes centrales, mientras que Andrija Zivkovic, Lazar Samardzic y Filip Kostic aportarán creatividad.

La ausencia más sensible para Serbia es la de Aleksandar Mitrovic, máximo goleador histórico de la selección con 63 tantos, al menos 25 más que cualquier otro jugador en la historia del combinado nacional. Esta baja por lesión deja a Dusan Vlahovic de la Juventus como única referencia de área en el esquema de Paunovic, aunque Luka Jovic también está disponible si el técnico decide utilizar dos delanteros. Los Eagles han recibido siete goles en sus últimos tres partidos, lo que representa un desafío defensivo importante ante una Inglaterra que viene anotando con facilidad.

Inglaterra vs. Serbia: ficha técnica