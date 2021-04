Morena Beltrán y una contundente reflexión sobre la vuelta a fase 1 del fútbol y los contagios por coronavirus.

El fútbol argentino vuelve a fase 1 por decisión de la AFA como consecuencia de la gran cantidad de contagios de coronavirus entre los planteles. En ese contexto, Morena Beltran fue durísima con los futbolistas en la segunda edición de F90, el programa que conduce El Pollo Vignolo en ESPN. "No entendieron nada", disparó.

Vignolo, como era de esperar, comenzó el ciclo con uno de sus típicos editoriales. En una breve reflexión, el relator de ESPN se mostró apenado por la situación epidemiológica del fútbol en la pandemia de coronavirus y sobre la fase 1, sostuvo: "Si me apuran, es como tendría que haber sido siempre. No sé en qué momento el fútbol se relajó, saltó de fase, comparten el mate, el salón. No lo sé, pero algo pasó".

"El fútbol tiene la oportunidad de controlarlo. Lo tenía controlado y en un momento ¡Pum! se disparó para todos lados", resaltó el periodista en referencia a los más de 100 casos de COVID-19 en el fútbol argentino, antes de saludar a sus compañeros. En ese momento, Morena Beltrán pidió la palabra y no se guardó nada.

Sin contemplación, Beltrán fue contundente y apuntó: "El jugSon públicos. No voy a mencionar a ninguno, pero no aparezcan tomando mate entre tres. No lo hagan, pero mucho menos aparezcan".ador de fútbol, cuando esto se vuelve ya cotidiano porque hace un año que estamos en pandemia... tiene la posibilidad de que los hisopen todas las semanas. Eso no pasa en ningún laburo. No se tiene que naturalizar, si piensan que por eso están salvados, no entendieron nada. Tampoco son personas de riesgo, se van a vacunar como nosotros, dentro de un tiempo"

En la misma línea, la periodista de ESPN afirmó que los jugadores "tienen la posibilidad de tener esa seguridad, de trasladársela a su familia, y tienen que aprovecharla". "Esos recaudos tienen que estar siempre", sentenció.

De acuerdo con Morena, El Pollo también brindó su apoyo: "Los jugadores son referencias, por más que no quieran, son ejemplos.

El fútbol vuelve a fase 1

Luego de que el fin de semana se conociera que en la Primera División del Fútbol Argentino ya hubo más de 100 casos de coronavirus y tras una carta del Ministerio de Deporte junto al de Salud, el Comité Ejecutivo de AFA decidió volver a atrás con los protocolos y retornar a lo que llamaron "fase 1".

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino tiene que ver con la explosión de casos que hubo este fin de semana y que llevaron, entre otras cosas, a que varios clubes estén con brotes de contagios. Las medidas a tomar desde la AFA son que los futbolistas tendrán que ir a entrenar en su determinado medio de transporte (los que tienen auto tendrán que ir con él), no habrá concentraciones obligadas en las instituciones y, por otro lado, tampoco se bañarán en el club a la hora de los entrenamientos y partidos.

Es una de las primeras medidas que toma el Fútbol Argentino en 2021 para tratar de frenar el rebrote. Por otro lado, no quedó en claro que pasará con los "allegados", aunque se especula que frenarán las entradas a las canchas.