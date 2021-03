Morena Beltrán es una de las periodistas más reconocidas del mundo del deporte. La joven de 21 años ha derribado todo tipo de prejuicios en el ambiente del fútbol, que se destaca por ser muy machista, y demostró que las mujeres son sumamente capaces de analizar, opinar y hablar de lo que ocurre en la cancha. Luego de haber alcanzado la fama por su participación en ESPN, donde se luce dándole cátedra a Sebastián El Pollo Vignolo y compañía, brindó una entrevista en la que reveló un detalle íntimo de la relación que tenía con su exnovio.

En su visita al programa radial Todo Pasa, Morena Beltrán se refirió a las complicaciones que las mujeres tienen para insertarse en el mundo del periodismo deportivo y, sobre todo, en el fútbol. Luego, el conductor Matías Martin se atrevió a hacerle una picante pregunta: "¿Podrías estar con alguien al que no le guste nada el fútbol? ¿Sería positivo?".

Tras tomar un poco de aire, la periodista de ESPN se animó a dar detalles de la relación que tuvo hace un tiempo: "Tuve un novio, estuvimos juntos dos años y medio. Él jugaba muy bien a la pelota, hacía Inferiores en Excursionistas, club del que era hincha. Juega muy bien, pero no era tanto de mirar fútbol. Por cariño afectivo, seguía a Excursionistas, pero era hincha de River".

Curiosamente, y para la sorpresa de Matías Martin y el resto de sus colegas, Morena Beltrán confesó cuál era el inconveniente que tenía con su expareja: "Por ahí, me pasaba que nos juntábamos o él se juntaba a ver con amigos... Para mí, juntarse con amigos a ver un partido, es juntarse con amigos, no ver el partido. No vas a ver el partido. Si yo voy, quiero ver el partido".

Luego, Morena indicó que, a diferencia de su entonces novio, opta por ver el partido en soledad y no con amigos para no tener ningún tipo de distracción y enfocarse exclusivamente en lo que ocurra durante el juego: "Yo quedaba medio ortiva, pero le decía: 'Prefiero que no nos veamos durante el partido, veámonos después'".

De qué cuadro es Morena Beltrán:

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize: “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.