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Mirassol vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores

05 de abril, 2026 | 07.06

Por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, Lanús y Mirassol se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en Municipal Jose Maria de Campos Maia.

El encuentro será supervisado por Jhon Ospina Londoño, el juez encargado.

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Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 2: vs Liga de Quito: 14 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Always Ready: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 2: vs Always Ready: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 3: vs Liga de Quito: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Mirassol y Lanús, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
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