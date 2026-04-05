Sporting Cristal vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Cerro Porteño visita a Sporting Cristal en el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Carabobo.

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En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Cerro Porteño se impuso por 0 a 1.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 2: vs Palmeiras: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs Junior: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 2: vs Junior: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs Palmeiras: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Sporting Cristal y Cerro Porteño, según país